Włochy vs Belgia – przedwczesny finał?

Patrząc na przewidywania zakładów bukmacherskich dotyczące wygranego turnieju na Euro 2020 – można stwierdzić, że przed nami przedwczesny finał tej imprezy, czyli pojedynek Włochów z Belgami. Oba zespoły od początku turnieju są niepokonane. Włosi mają serię dokładnie 12 meczów bez straconej bramki, a ostatni raz z boiska zeszli pokonani w 2018 roku. Belgia również ma niezłą serię, ponieważ nie przegrała żadnego meczu w przeciągu ostatniego roku. Pewne jest, że któraś z tych drużyn w piątek przerwie swoją znakomitą serię.

Belgia w tym turnieju wygrała wszystkie spotkania w ciągu 90 minut gry, natomiast Włosi w poprzedniej rundzie potrzebowali dogrywki, aby wyeliminować Austrię. Oba zespoły słyną ze znakomitej postawy w defensywie, dlatego też można zakładać, że nie będzie to otwarte starcie.

Sporym problemem dla reprezentacji Belgii powinny być kontuzje liderów, ponieważ w spotkaniu z Portugalią z urazem zeszli z boiska zarówno de Bruyne, jak również Eden Hazard. Jeśli ich zabraknie, to kursy proponowane przez zakłady sportowe na wygraną Italii z pewnością jeszcze bardziej spadną. Włosi już teraz są faworytem tego meczu w opinii analityków zakładów bukmacherskich.

Włochy vs Belgia - statystyki:

Oba zespoły są niepokonane od rozpoczęcia tego turnieju.

Włosi do tej pory nie stracili nawet jednego gola w regulaminowym czasie gry.

Belgia wygrała swoje wszystkie spotkania na tym turnieju w 90 minut.

Włochy wygrały trzy z czterech ostatnich meczów z tym przeciwnikiem.

Belgia w XXI wieku tylko raz pokonała tego przeciwnika.

Belgia nie zachowała czystego konta w pięciu poprzednich starciach z Italią.

Włosi w poprzedniej rundzie po dogrywce wyeliminowali Austrię 2:1.

Belgia w poprzedniej rundzie wyeliminowała Portugalię 1:0.

Oba zespoły na tym turnieju straciły łącznie po jednym golu - licząc z dogrywką Italii.

Belgia w dwóch ostatnich meczach zachowała czyste konto.

Zaskakujący ćwierćfinał

Analitycy zakładów bukmacherskich z pewnością są mocno zaskoczeni, że w jednym z ćwierćfinałów reprezentacja Danii zmierzy się z Czechami. Na tym miejscu na podstawie przewidywań mieli znaleźć się Holendrzy, jednak piłka nożna po raz kolejny pokazała, że niczego nie można być pewnym. Jedna akcja zdecydowała o tym, że Holandia trafiła z nieba do piekła. Malen znalazł się w sytuacji sam na sam z Vaclikiem, ale nie wykorzystał tej okazji, a minutę później poszła kontra, po której czerwoną kartkę obejrzał de Ligt. Ten mecz i ta sytuacja idealnie pokazały, że w piłce decydują detale, które później mają realny wpływ na losy całego turnieju.

Zarówno Czesi, jak również Duńczycy celowali w wyjście z grupy, dlatego też można powiedzieć, że już spełnili swoje cele i wszystko, co uda się osiągnąć w kolejnej rundzie – będzie tylko pięknym dodatkiem. Oba te zespoły po raz ostatni spotkały się na tym etapie w 2004 roku, kiedy to do półfinału awansowali Czesi. Było to jednocześnie ostatnie zwycięstwo tego zespołu nad Danią, ponieważ w sześciu kolejnych meczach nie potrafili pokonać Duńskiego dynamitu. Warto jednak odnotować, że aż pięć z tych rywalizacji zakończyło się remisem. Dania zwyciężyła tylko raz.

Duńczycy od początku tego turnieju mieli pod górkę, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się z Christianem Eriksenem w spotkaniu z Finlandią. Trzeba jednak przyznać, że ta sytuacja scaliła cały zespół i obecnie grają oni doskonale, czego efektem są wygrane nad Rosją, a także Walią. W obu przypadkach Duński dynamit zaliczył aż cztery trafienia.

Czechy vs Dania:

Dania wygrała 2 z 4 meczów na tym turnieju.

Czesi mają dokładnie taką samą statystykę, czyli 2 wygrane w 4 rozegranych meczach Euro 2020.

W każdym meczu reprezentacji Czech na tym turnieju padł wynik -2,5 gola.

Czesi od początku turnieju ani razu nie zdobyli więcej niż dwóch bramek w meczu.

Najlepszym strzelcem reprezentacji Czech jest P. Schick.

Czesi w 2 poprzednich meczach nie zaliczyli wyniku BTTS.

Dania zdobyła łącznie 8 goli w dwóch ostatnich spotkaniach.

Duńczycy zachowali tylko jedno czyste konto od początku turnieju.

Reprezentacja Danii w dwóch poprzednich meczach zdobyła dokładnie po cztery gole.

Kto wygra Euro 2020?

Wysoko na ten moment oceniane są szanse reprezentacji Włoch, a także Belgii, czyli drużyn, które wygrały swoje wszystkie spotkania, jednak trzeba brać poprawkę na fakt, że jedna z tych ekip pożegna się z turniejem już w piątek, kiedy to dojdzie do ich bezpośredniej potyczki.

Nie można również zapominać o tym, że Hiszpania ma obecnie wyczyszczoną drabinkę do półfinału, po tym, jak Francja pożegnała się z Euro 2020, a to właśnie Trójkolorowi byli głównym faworytem dla zakładów bukmacherskich do wygrania całej imprezy. Obecnie Hiszpania ma stosunkowo łatwe zadanie, jednak nie może zlekceważyć swojego rywala, a następnie La Furja Roja w przypadku awansu zagra z kimś z pary Włochy vs Belgia, a nie ma co ukrywać, że oba te zespoły mogą być wykończone po bezpośrednim starciu.

Szanse Danii czy Czech są raczej nisko oceniane, jednak trzeba pamiętać, że prawa strona drabinki nie jest najmocniejsza, dlatego też osobiście nie zdziwiłbym się, gdyby do finału tej imprezy awansowali Duńczycy. Duński dynamit nie musi się obawiać żadnego przeciwnika, który pozostał w prawej stronie drabinki. Każda z tych drużyn jest w ich zasięgu, jednak najpierw muszą potwierdzić klasę w meczu z Czechami.

Autor tekstu: Mateusz Nowak – redaktor Zagranie.com, absolwent dziennikarstwa sportowego i zarządzania w sporcie na UAM i fan piłki nożnej! Na Twitterze - @Mati_N95