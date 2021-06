O prawdopodobieństwo wcześniejszych wyborów parlamentarnych Gowin był pytany we wtorek w programie "Fakty po faktach" w TVN24.

"Na pewno jako obywatel nie życzyłbym sobie teraz jesienią czy nawet wiosną przedterminowych wyborów, bo wszyscy politycy, a zwłaszcza my rządzący powinniśmy się skoncentrować na walce z resztkami trzeciej pandemii, przygotowywaniem się do bardzo prawdopodobnej czwartej fali i ratowaniu gospodarki" - powiedział wicepremier.

Podkreślił przy tym, iż Zjednoczona Prawica (PiS, Porozumienie, Solidarna Polska) wciąż ma większość w Sejmie. "Jeżeli tą większość utracilibyśmy, to wtedy jest alternatywa: rząd mniejszościowy albo przedterminowe wybory" - stwierdził polityk. Jak dodał, rząd mniejszościowy oznaczałby "dryf", więc w takiej sytuacji opowiedziałby się za wcześniejszymi wyborami do Sejmu i Senatu.

Na razie jednak - zaznaczył - rządowa większość jest stabilna, pomimo że sam klub PiS takiej większości już nie ma (w zeszłym tygodniu z klubu PiS odeszło troje posłów: Zbigniew Girzyński, Arkadiusz Czartoryski i Małgorzata Janowska; utworzyli koło "Wybór Polska" - PAP).

Gowin przypomniał, że niedawno wsparcie dla kluczowych projektów obozu rządzącego zadeklarował Paweł Kukiz, który ma czteroosobowe koło. "Są posłowie niezależni, którzy w większości spraw też głosują razem z nami" - dodał lider Porozumienia.

Wykluczył za to możliwość powołania rządu technicznego opozycji - "od Adriana Zandberga do Grzegorza Brauna". Jego zdaniem nie da się też stworzyć rządu większościowego bez udziału jego partii. "Jeżeli ktoś chce wypchnąć Porozumienie ze Zjednoczonej Prawicy, wypchnąć z rządu, to alternatywą będzie rząd mniejszościowy, a następnie przedterminowe wybory" - ostrzegł wicepremier.

Gowin zadeklarował, że nie miałby nic przeciwko temu, żeby do Zjednoczonej Prawicy i rządu dołączył Paweł Kukiz. "Z Pawłem Kukizem mamy wiele wspólnych poglądów, także na sprawy gospodarcze" - dodał.

Gowin, który jest też ministrem rozwoju, pracy i technologii, został także zapytany o ogłoszony kilka tygodni temu Polski Ład, czyli nowy program Zjednoczonej Prawicy. Gowin, choć był jednym z jego sygnatariuszy, ma zastrzeżenia do niektórych propozycji. Jedną z takich kwestii jest postulowana przez PiS likwidacja możliwości odpisu od podatku składki na NFZ dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wicepremier zapewnił, że nie będzie zgody Porozumienia na takie rozwiązanie, ale - jak podkreślił - jest przekonany, że w ramach Zjednoczonej Prawicy uda się wypracować w tej sprawie odpowiedni kompromis.