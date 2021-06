Nie był dla PiS udany pojedynek w Boguszowie-Gorcach (woj. dolnośląskie), w którym związany z PiS Krzysztof Kumorek, pełniący do tej pory funkcję burmistrza, przegrał z Sylwią Dąbrowską. W większości przypadków, gdzie do rozstrzygnięć wyborczych doszło, wygrali kandydaci lokalni lub ci ze wsparciem opozycji.

Dla opozycji niedzielne wybory to powiew optymizmu. ‒ Łączenie się opozycji daje wartość dodaną, ale musi być naprawdę dobry kandydat, co pokazują przykłady i z Rzeszowa, i Boguszowa-Gorców ‒ podkreśla senator Bogdan Zdrojewski. Również PiS wyciąga wnioski. ‒ W Rzeszowie kandydaci kojarzeni ze Zjednoczoną Prawicą łącznie uzyskali wyższy wynik niż nasz kandydat w 2018 r., ale te wybory pokazały także, że przymiotnik „zjednoczona” powinien być traktowany poważnie ‒ mówi Radosław Fogiel z PiS.

PiS nie ugrał zbyt wiele na możliwości wprowadzania do urzędów „pełniących obowiązki” burmistrzów. W Boleszkowicach w Zachodniopomorskiem Krzysztof Prętnicki (PiS), pełniący do tej pory obowiązki wójta, nie wszedł do II tury, w której będą się pojedynkować Marek Czypar i Waldemar Pacewicz, mający za sobą raczej sympatię wyborców opozycji. Nie pomogło, że w czasie, gdy Prętnicki kierował gminą, której budżet wynosi 18 mln zł, udało mu się pozyskać 2 mln zł dotacji. Lepiej dla PiS wygląda sytuacja w Bogatyni, w której przed II turą wspierany przez PiS Wojciech Dobrołowicz prowadzi. ‒ Te wybory są wypadkową lokalnych układów. Część z nich PiS sobie odpuścił, co jest pewnie efektem słabych kadr lokalnie. Ale przez kumulację ponad 130 wyborów w kraju oraz wybory w Rzeszowie ich warstwa symboliczna urosła. W tej sytuacji brak wyraźnego sukcesu PiS utrudnia partii wyjście ze swoją opowieścią – ocenia prof. Jarosław Flis.

W obozie PiS słychać pomrukiwanie, że przegrana np. w Rzeszowie to cena za podziały w obozie. ‒ W tej sytuacji scenariusz o wcześniejszych wyborach parlamentarnych należy włożyć do szuflady ‒ twierdzi polityk Zjednoczonej Prawicy (ZP). Dziś, w trakcie wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich, może dojść do kolejnego przesilenia w ekipie rządzącej. Kandydatury Lidii Staroń (kandydatki PiS) i Marcina Wiącka (kandydata opozycji) będą głosowane alfabetycznie, w związku z czym Staroń może uzyskać nominację Sejmu bez głosowania nad kandydaturą prof. Wiącka, o ile zdobędzie bezwzględną liczbę głosów. To będzie możliwe, jeśli klub PiS zagłosuje jednolicie. A z tym mogą być problemy. O ile ziobryści zapewniają, że zagłosują „tak jak PiS”, Jarosław Gowin sygnalizował wstrzymanie się od głosu, co w praktyce oznacza głosowanie przeciw Staroń.