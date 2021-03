Rząd zdecydował, aby ujednolicić zasady dotyczące kwarantanny. Nieco inne zasady będą obowiązywały w obszarze Schengen i w obszarze poza Schengem.

- Chodzi zarówno o transport drogą lądowa, jak i transport lotniczy - mówił rzecznik rządu.

- Zasady swą dwojakiego rodzaju - mówił Horała. - Dla strefy Schengen: dla podróżnych obowiązkowa kwarantanna, ale będzie z niej zwalniało pokazanie testu z wynikiem negatywnym, nie starszego niż 48 godzin. W przypadku strefy non-Schengen nie będzie takiej możliwości, wszyscy podróżni, nawet jeżeli pokażą jakiś test, i tak dostaną decyzję o kwarantannie. Każdy z tych dwóch rodzajów podróżnych po skierowaniu na kwarantannę będzie mógł wykonać test w Polsce i jeżeli wynik będzie negatywny, kwarantanna będzie zdjęta.

- Musimy ostrzec pasażerów, że na pewno będzie się to wiązało z wydłużonym czasem obsługi na lotnisku - uprzedził wiceminister infrastruktury. - Trzeba liczyć się z tym, że nieraz nawet do kilku godzin może upłynąć od wylądowania samolotu do wyjścia z lotniska. Czasami trzeba będzie dłużej poczekać w samolocie.

Zwalniać z kwarantanny ma zarówno test PCR, jak i antygenowe.

Jeżeli osoba np. lecąc z Brazylii przesiądzie się w Niemczech i stamtąd przyleci do Polski, będzie traktowana jako podróżny ze strefy Schengen. Oczywiście w razie takiej przesiadki obowiązują ją także niemieckie przepisy sanitarne.