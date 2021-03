Odwołanie od reklamacji CCC

Reklamacja w CCC krok po kroku

W ofercie CCC są dostępne są buty, torebki i inne akcesoria wielu cenionych marek – jak m.in. Lasocki, Gino Rossi, New Balance, Puma czy Jenny Fairy. Cieszą się one ogromną popularnością wśród klientów szukających produktów o dobrym stosunku ceny do jakości. Jednak w sytuacji, gdy trafimy na wadliwy towar, można skorzystać z rękojmi – produkty oferowane w sklepach CCC są objęte 2-letnią rękojmią, w ramach której można złożyć reklamację, a w razie jej odrzucenia – odwołanie od decyzji.

Reklamacja w sklepach CCC

Jeśli okaże się, że produkt zakupiony w sklepie stacjonarnym lub online – jak buty, torebka, plecak itd. – posiada wadę fizyczną lub prawną, można złożyć reklamację. Potrzebny będzie dowód zakupu (np. paragon) i zgłoszenie reklamacyjne. Reklamacja może dotyczyć każdego produktu z oferty stacjonarnego salonu lub sklepu online – tu zapoznasz się z procedurą dotyczącą reklamacji butów i innych produktów dostępnych w sklepie internetowym CCC.

Formularz reklamacyjny

Przede wszystkim należy dokładnie wypełnić i złożyć w CCC formularz reklamacyjny, który znajdziesz tutaj. Duże znaczenie ma staranny opis wady, data jej stwierdzenia, a także żądanie. Często w zgłoszeniu brakuje danych kontaktowych do osoby, które zgłasza reklamację – w takiej sytuacji CCC nie ma możliwości, by się skontaktować z Klientem. Produkt można oddać w wybranym sklepie CCC, odesłać za pośrednictwem firmy inPost albo samodzielnie na adres firmy. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w trakcie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.

Szczegółowe zasady reklamacji produktów zakupionych w sklepie stacjonarnym lub internetowym CCC są dostępne na stronie internetowej CCC.

CCC – reklamacja niezasadna

CCC ma prawo zaakceptować lub odrzucić wniosek reklamacyjny. Roszczenie nie zostanie przyjęte, jeśli buty nie były odpowiednio użytkowane – zgodnie z ich przeznaczeniem – albo pielęgnowane i impregnowane. Na takie zgłoszenie odpowiedzią będzie najpewniej w CCC reklamacja niezasadna.

Odwołanie od reklamacji CCC

Prawo konsumenckie ma zapewnić ochronę praw Klienta. Jest szereg regulacji, które zapewniają Klientom traktowanie preferencyjne jako stronie słabszej. Do takich gwarancji należy także domniemanie istnienia wady produktu już w chwili jego zakupu.

Odpowiedzią na roszczenia Klienta może być przyjęta lub odrzucona reklamacja CCC. Firma może odrzucić reklamację, ale Klient może dodatkowo złożyć odwołanie od tej decyzji – musi ono zawierać konkretne kontrargumenty, szczegółowy opis wady, można załączyć też opinię eksperta, aby CCC mogło dokonać rzetelnej weryfikacji.

Nie istnieje jeden wzór odwołania od reklamacji CCC – takie pismo nie jest sformalizowane i można je napisać własnoręcznie, a następnie złożyć i poczekać na decyzję sprzedawcy.