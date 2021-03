W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że minionej doby badania potwierdziły 29 978 przypadków zakażenia koronawirusem - to najwięcej od początku pandemii, a zmarło 575 chorych. W sumie z powodu COVID-19 w Polsce zmarło już ponad 50 tys. osób.

Arłukowicz pytany był w czwartek w Polsat News, czy w związku z tymi danymi lockdown nie powinien być wprowadzony już tydzień lub dwa tygodnie temu w całym kraju.

Polityk PO odpowiedział, że tydzień, dwa tygodnie temu, czy nawet wcześniej powinno zostać wprowadzone regionalne zarządzanie pandemią. "Czyli współpraca z marszałkami, burmistrzami prezydentami i wójtami miast, którzy najlepiej wiedzą, co się dzieje w miastach, miasteczkach i regionach, które przedsiębiorstwa, zakłady pracy są zagrożone, gdzie występują te ogniska" - powiedział Arłukowicz.

Tymczasem - dodał - minister zdrowia Adam Niedzielski wprowadził zarządzanie centralne i "w związku z tym nie ma zielonego pojęcia o sytuacji w regionach, a burmistrzowie, prezydenci miast zostali zostawieni sami sobie". "Oni zostali odcięci od informacji. W związku z tym dzisiejszy lockdown jest właściwie na życzenie rządu" - stwierdził b. minister zdrowia.

Jego zdaniem, "gdyby wprowadzono działania regionalnie, być może moglibyśmy uniknąć tej dramatycznej dla ludzi, dla nas wszystkich, dla gospodarki decyzji o lockdownie".

Na pytanie, że skoro - według niego - na lockdown jest za późno, to co w takim razie należy teraz zrobić, Arłukowicz odparł: "mówię o tym, że na lockdown jest za późno w kontekście unikania podejmowania decyzji wcześniej". "To jest taka stała zasada, że tchórzostwo zawsze przegrywa z odwagą. Trudne decyzje wymagają odwagi. Te decyzje nie były podejmowane i dzisiaj stajemy przed koniecznością lockdownu. Dzisiaj nie ma już innego wyjścia" - ocenił europoseł PO.

Zaapelował też do ministra Niedzielskiego o badanie mutacji wirusa. "O wiedzę na ten temat, w których częściach Polski króluje, która wersja wirusa. Dlatego, że to pozwoli skuteczniej zapobiegać, czy wprowadzać restrykcje regionalne i lokalne" - ocenił Arłukowicz.