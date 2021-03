Choć ostatecznie sytuacja gospodarcza okazała się w miarę stabilna, a bezrobocie wzrosło relatywnie niewiele, to nadal są branże sparaliżowane lockdownem. To zaś nie pozostanie bez wpływu na dzietność. – Równolegle z powodu ograniczeń i ogólnej niepewności wiele par odłożyło decyzje o ślubie. To prawda, że wiele dzieci rodzi się w związkach nieformalnych, ale zasadniczo zachowana jest kolejność: najpierw ślub, potem dziecko. Więc jeśli odłożono śluby , to na dzieci także poczekamy – podkreśla demograf. Jej zdaniem tempo odbicia w demografii będzie zależało od tego, jak szybko stabilizuje się gospodarka.