"Dzisiaj rozpoczęły się rejestracje (osób w wieku 66-65 lat), jutro 23 marca rozpocznie się rejestracja kolejnych pięciu roczników, to znaczy od jutra mogą się zapisywać na szczepienie seniorzy w wieku lat od 60 do 64 lat. Tak naprawdę to będzie oznaczało, że od jutra już będą mogli się rejestrować wszyscy, którzy zostali ujęci w pierwszym etapie Narodowego programu Szczepień. To oznacza, że po raz pierwszy będziemy widzieli na horyzoncie zakończenie tego pierwszego etapu" - powiedział Dworczyk na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, etap ten zakończy się w drugim kwartale tego roku. "Mamy nadzieję, że w tym drugim kwartale również nastąpi bardzo duże przyspieszenie i będziemy mogli przejść już do masowych szczepień populacyjnych" - mówił Dworczyk.

Szef KPRM przypomniał, że w czwartek, 25 marca rozpoczną się ponowne zapisy seniorów w wieku powyżej 70 lat. Zwrócił uwagę, że grupa ta - zgodnie z wytycznymi Rady Medycznej przyjmuje wyłącznie preparaty oparte na mRNA.

"I to dlatego seniorzy musieli czekać do 25 marca (...), bo do tego czasu nie wiedzieliśmy jakie są harmonogramy dostaw szczepionek Pfizera i Moderny na pełen drugi kwartał. Teraz punkty szczepień uzupełniają kalendarze i ten tydzień jest właśnie bardzo intensywny, dlatego, że w trzy spośród pięciu dni roboczych w tym tygodniu ruszają kolejne zapisy" - powiedział.

Dworczyk podziękował też lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym oraz innym pracownikom punktów szczepiennych. "To dzięki ich mobilizacji możemy realizować Narodowy Program Szczepień" - zaznaczył.