Solidarna Polska przygotowała projekt ustawy regulujący funkcjonowanie hospicjów perinatalnych; politycy SP podkreślają, że projekt ten jest formą wsparcia rodziców, którzy spodziewają się dziecka z wadą śmiertelną.

Podczas środowego briefingu w Sejmie Wójcik przypomniał główne założenia projektu ustawy ws. hospicjów perinatalnych. Jak wskazywał, w projekcie znalazły się zapisy o utworzeniu w szpitalu koordynatorów opiekujących się ciążą obarczoną wadą letalną, a także konieczność poinformowania matki przez lekarza, że może skorzystać z opieki w hospicjum. Projekt zakłada także powstanie odrębnych sal dla kobiet w ciąży z wadą letalną. Projekt reguluje także kwestie pochówku dziecka, które umrze po porodzie.

Wójcik zaapelował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o jak najszybsze skierowanie projektu do prac legislacyjnych w Sejmie. "Chciałbym zaapelować do pani marszałek Witek o to, żeby jak najszybciej procedować ten projekt. On jest ważny, obiecany i słowa musimy dotrzymać" - mówił.

Zaapelował też o konsensus polityczny dotyczący projektu. "Apeluję do wszystkich ugrupowań politycznych - nie dzielmy się w tej sprawie. To jest projekt dobry. To nie jest projekt o życiu i śmierci, to jest projekt dotyczący tego, jak państwo takim osobom powinno pomagać. Taki projekt powinien zostać przyjęty już wiele lat temu" - mówił Wójcik.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z października ub. roku niedopuszczalna jest w Polsce aborcja z uwagi na przesłankę embriopatologiczną. TK orzekł wówczas, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.