Mutacje mają jeszcze jeden efekt: są coraz groźniejsze dla młodych. 40- i 50-latkowie, którzy przechodzili chorobę raczej łagodnie, teraz trafiają do szpitali. Taka sytuacja powoduje, że podawany w wątpliwość jest harmonogram i polityka szczepień. Podawano je tym osobom, dla których wirus był najgroźniejszy, czyli osobom po 70. roku życia. Nie tylko po to, aby je uchronić przed śmiercią, lecz także żeby nie dopuścić do „przepełnienia” szpitali. Jeżeli wirus będzie atakował młodych, to efekt szczepienia osób starszych nie będzie już tak widoczny w liczbie wolnych łóżek szpitalnych. ‒ Różnicę w wieku widać wyraźnie. Mamy coraz młodsze osoby, które trafiają do nas z coraz cięższym przebiegiem ‒ mówi dr Jacek Smykał, kierownik klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Tymczasem jak wylicza dr Rakowski ‒ przy 20 tys. chorych zostanie przekroczony próg wydolności polskiej służby zdrowia: wtedy liczba osób wymagających hospitalizacji będzie większa niż 30 tys. Tylu miejsc nie ma.