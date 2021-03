Po raz kolejny udowodniliśmy, że dotrzymujemy słowa, że nie oszczędzamy na wsparciu dla Polaków. Emeryci i renciści to grupa, której to dodatkowe świadczenie bardzo się przyda – szczególnie w czasie pandemii. Nasze rządy są gwarantem tego, że wszystkie dotychczasowe programy społeczne będą realizowane, a świadczenia wypłacane wszystkim uprawnionym. Zapewniam, że nie ma powodu do obaw