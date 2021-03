Czy będą ograniczenia na Wielkanoc?

Kraska pytany w Radiu Zet, czy rząd wie już, jakie ewentualne ograniczenia wprowadzi w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, powiedział: "Pamiętam rok temu, kiedy mówiliśmy, że następne święta już będą świętami normalnymi. No niestety wydaje się, że na pewno jakieś ograniczenia w przemieszczaniu (będą). Myślę, że będą to zalecenia, tak, jak zawsze, żebyśmy jednak pewnie ograniczyli te kontakty mobilne swoje, bo to jest jakby główna przyczyna zwiększenia zakażeń".

"To jest początek kwietnia, czyli dość nieodległy termin. My oczywiście o tym myślimy i myślę, że za tydzień, dwa takie rekomendacje się pojawią" - przekazał Kraska.

Zakazy czy rekomendacje?

Dopytywany, czy będą to rekomendacje czy zakazy, odpowiedział: "jestem zwolennikiem zawsze rekomendacji, bo wierzę w mądrość Polaków". "Tak przeważnie się to dzieje. Jeżeli będzie sytuacja gorsza, niż w tej chwili, wtedy być może pojawią zakazy, ale w tej chwili nie ma jeszcze decyzji" - zaznaczył wiceminister.

W tym roku Wielkanoc wypada 4 kwietnia.