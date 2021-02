W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowe przepisy luzują część obowiązujących obostrzeń w związku z COVID-19.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu oraz projektem, od 12 lutego zostają warunkowo otwarte baseny, korty tenisowe (na jednym nie może przebywać więcej niż pięć osób), stoki narciarskie i zewnętrzne boiska.

Ponadto, zgodnie z projektem do 28 lutego dopuszczalne jest prowadzenia usług hotelarskich, w hotelach, motelach i pensjonatach; dla gości będzie możliwe udostępnienie nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie.

"Do dnia 28 lutego 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) może znajdować się nie więcej niż jedna osoba na 15 m kw. powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi" - czytamy. Przed wejściem do kasyna lub obiektu, w których są automaty do gier hazardowych, ma być umieszczona m.in. informacja o limicie osób.

Zgodnie z projektem, do 28 lutego 2021 r. zakazana jest działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia, a także innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B, z wyłączeniem działalności związanej z obsługą stoków narciarskich.

Dodatkowo projektowana regulacja umożliwi organizację egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników kredytu hipotecznego.

"Ponadto proponuje się uzupełnienie kolejności szczepień przeciwko COVID-19 o urzędowych lekarzy weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem nadal zamknięte mają pozostać aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness; gastronomia będzie wydawać posiłki na wynos.

"Rozporządzenie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, jeżeli prowadzą oni działalność związaną z ograniczeniami przewidzianymi w rozporządzeniu" - napisano w projekcie.

Siłownie, kluby fitness i aquaparki mogą prowadzić działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów. Korzystać z nich mogą jeszcze tylko członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych.

Na mocy rozporządzenia nastąpiło także zwolnienie z odbywania kwarantanny członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów, sędziów, powracających do Polski ze zgrupowań zagranicznych.

Jak napisano w uzasadnieniu ma to pozwolić na zachowanie niezbędnej ciągłości procesu szkolenia sportowcom przygotowującym się do tegorocznych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio.

"Zgrupowania zagraniczne szczególnie w okresie zimowo-wiosennym organizowane w ciepłych strefach klimatycznych są niezbędne dla możliwości prowadzenia treningu specjalistycznego" - napisano.

Ponadto regulacja umożliwia uczestniczenie w szkoleniu i współzawodnictwie zawodnikom Akademickiego Związku Sportowego.