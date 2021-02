Politycy Porozumienia zostali zapytani na konferencji w Sejmie o stanowisko Zjednoczonej Prawicy po publikacji 27 stycznia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjny przepis dopuszczający przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu. Wraz z ogłoszeniem wyroku TK przestał ten przepis obowiązywać.

Wicerzecznik partii Jan Strzeżek przypomniał, że jego ugrupowanie 25 października ub. roku, po wyroku TK, przedstawiło swoje stanowisko, które zakłada powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 r.

"Nie mogąc zmuszać kobiet do heroizmu, zaproponowaliśmy, żeby kobiety, które będą chciały w przypadku chorego dziecka dokonać aborcji, będą miały taką możliwość, ale chcąc, żeby państwo polskie dbało o osoby, które podejmą te heroiczną decyzję, zaproponowaliśmy, aby każdy rodzic otrzymał zasiłek w wysokości średniej pensji krajowej i do tego stworzyć wyspecjalizowaną sieć hospicjów, które miałyby pomagać takim rodzicom" - podkreślał.

Magdalena Sroka powtórzyła z kolei, że Porozumienie jest za ochroną życia od poczęcia do śmierci. Przyznała też, że jej ugrupowanie rozgranicza te wady, które pozwalają żyć i funkcjonować normalnie np. dzieciom z zespołem Downa, ale przy najcięższych przypadkach tzw. wad letalnych to kobieta powinna decydować, czy urodzić.

Pytana, czy będzie projekt Porozumienia w tej sprawie, Sroka odpowiedziała, że prezes Jarosław Gowin rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, który złożył swój projekt nowelizacji Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zgodnie z nim wprowadzona miałaby zostać przesłanka umożliwiająca przerwanie ciąży w przypadku tzw. wad letalnych płodu.

"My jak najbardziej wpisujemy się w ten projekt i popieramy projekt złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę" - poinformowała rzeczniczka Porozumienia.

Na uwagę, że politycy Zjednoczonej Prawicy nie chcą rozmawiać o kwestiach aborcji, Sroka podkreśliła, że to trudny temat i w Porozumieniu są także osoby, które popierają wyrok TK. "Są też osoby, które wykazują się inną wrażliwością" - dodała. "Prowadzimy te rozmowy niemal każdego dnia. Mam nadzieję, że będziemy w stanie przekonać całą Zjednoczoną Prawicę, żeby pochylić się nad tą kwestią" - powiedziała.

Poseł Michał Wypij przyznał, że nie można przeczekać tematu aborcji. "Tzw. kompromis aborcyjny był wielką wartością, został naruszony, dlatego nawiązując do słów pani poseł: my zrobimy wszystko, być może także poprzez projekt ustawy - ten który został złożony, być może trzeba złożyć inny, żeby rzeczywiście utrzymać ten kompromis, który był dobrym rozwiązaniem dla Polski i trzymał to wahadło ogromnych emocji bardzo stabilnie. To wahadło zostało poruszone. Osoby, które to zrobiły, być może nie chcą odpowiedzieć publicznie na pytanie, czy wziąć odpowiedzialności" - dodał.

"My jesteśmy gotowi rozmawiać z każdym, kto jest świadomy tego, że w tak trudnym okresie, w którym jest Polska w okresie pandemii, należy stabilizować emocje społeczne. Tym samym będziemy dążyć do tego, żeby w sposób rzeczywisty utrzymać to, co nazywaliśmy przez lata kompromisem aborcyjnym" - powiedział Wypij.

Obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - nazywana "kompromisem aborcyjnym" - zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach. Jednym z nich było duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, co TK uznał za niekonstytucyjne. Pozostałe przypadki - które nadal dopuszczają aborcję - to sytuacja, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).