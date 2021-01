We wtorek po godz. 9 rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych poświęcone Narodowemu Programowi Szczepień. Uczestniczą w nim przedstawiciele: PiS, KO, Lewicy, PSL i Konfederacji.

"Za plan szczepień w Polsce odpowiada polski rząd, za całość systemu ochrony zdrowia odpowiada polski rząd. Dlaczego zatem minister zdrowia (Adam Niedzielski), dlaczego zatem minister (szef KPRM, Michał) Dworczyk oraz premier Morawiecki zwołują dzisiaj to spotkanie? Otóż dlatego, że zawalił się system szczepień w Polsce" - ocenił przewodniczący klubu KO Cezary Tomczyk na konferencji przed spotkaniem.

Według niego, "rząd chaotycznie próbuje informować opinię publiczną i wycofywać się z wcześniej złożonych deklaracji". Tomczyk uważa, że takie konsultacje, jak we wtorek w KPRM, "powinny odbywać się zanim uruchomiony zostanie system szczepień". Stwierdził, że rząd nie słuchał ostrzeżeń i nie odpowiadał na pytania związane z systemem szczepień zadawane przez opozycję dużo wcześniej.

"Dzisiaj nie będziemy uczestniczyli w tym spotkaniu po to, żeby słuchać, tylko po to, żeby pytać w imieniu polskich obywateli o to, jak wygląda dzisiaj system szczepień w Polsce" - zapowiedział szef klubu KO.

Zapowiedział, że jednym z tematów będzie wyjaśnienie kwestii możliwości zakupu przez polski rząd dodatkowych milionów szczepionek Pfizer i Moderny.

"Otóż według naszych informacji 29 grudnia (ub. roku) doszło do zamówienia przez Komisję Europejską dodatkowej puli 100 mln milionów szczepionek. Według wszelkich dostępnych danych, rząd z tego zamówienia w firmie Pfizer nie skorzystał. Dzisiaj pytanie jest zasadnicze i bardzo istotne - dlaczego rząd nie zdecydował się na zakup przeszło 8 mln szczepionek od firmy Pfizer oraz 6 milionów od firmy Moderna" - powiedział Tomczyk.

Według senator KO Beaty Małeckiej-Libery, przewodniczącej senackiej Komisji Zdrowia, "nie możemy opierać się tylko na politykach i na przekazach rządowych, a musimy znać również stanowisko ekspertów medycznych".

Zadeklarowała w związku z tym, że na spotkaniu w KPRM będzie zadawała pytania "głównie ze sfery bezpieczeństwa zdrowotnego", w tym o nadzór farmaceutyczny, o usunięcie "w ostatnich dniach głównego inspektora farmaceutycznego", czy "co słychać u głównego inspektora sanitarnego, którego nie mamy, a jest tylko pełniący obowiązki". Senator dodała, że zapyta też o informacje medialne z poniedziałku o możliwości wywozu niektórych leków z Polski, w tym szczepionek przeciwko grypie.

Posłanka Katarzyna Lubnauer zwróciła uwagę, że rząd chce spotkać się z opozycją miesiąc po rozpoczęciu szczepień, gdy doszło m.in. do ustawiania się seniorów w kolejkach przed przychodniami, by zarejstrować się na szczepienie, i gdy nie ma już żadnych wolnych terminów szczepień w I kwartale.

"Rozumiem, że rząd chce się podzielić porażką i chaosem z opozycją" - powiedziała Lubnauer. Podkreśliła, że opozycja wspiera działania rządu m.in. poprzez zachęcanie obywateli do szczepień, ale - jak oświadczyła - "nie będziemy brali odpowiedzialności za chaos".