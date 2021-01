Pytany w Polsat News, kiedy zapadną decyzje, co będzie dalej z obostrzeniami epidemicznymi po 1 lutego i kiedy rząd przedstawi informację w tej sprawie, Müller podkreślił, że zanim to nastąpi odbędzie się jeszcze posiedzenie Rady Medycznej, a rząd czeka jeszcze na dane epidemiczne z poniedziałku.

"Dzisiaj na pewno takiej decyzji (ws. obostrzeń) ogłoszonej nie będzie, w związku z tym mogę tylko powiedzieć, że to będą pewnie najbliższe dni, przed weekendem tak, aby był też czas na przygotowanie się" - przekazał Müller.

"Nie spodziewam się - to co jest istotne - żeby to było zaostrzenie obostrzeń - to chciałbym jasno zadeklarować. Natomiast, czy będą to zdjęte obostrzenia w poszczególnych obszarach - taka decyzja jeszcze nie zapadła" - powiedział rzecznik rządu.

Dodał, że jeżeli miałyby być decyzje dotyczące luzowania obostrzeń, to "obszar handlowy czy częściowo obszar hotelarstwa, czy kilka jeszcze innych obszarów" są pierwsze, które mogłyby być otwierane. "Ale w tej chwili, muszę to podkreślić, taka decyzja nie zapadła" - zastrzegł Müller.