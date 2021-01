Od poniedziałku ruszają szczepienia seniorów przeciw COVID-19. Od ubiegłego piątku mogą się na nie zapisywać osoby 70 plus. Taką możliwość od tygodnia mają także seniorzy powyżej 80 lat.

"Łącznie w tym tygodniu mamy zaplanowaną dystrybucję mniej więcej 440 tys., z czego ok. 150 tys. to są szczepionki na drugą dawkę" - powiedział PAP prezes ARM Michał Kuczmierowski pytany o to, jak wygląda dystrybucja szczepionek przeciwko COVID-19 w tym tygodniu. "Od wczoraj szczepionki są w dystrybucji, to jest dużo ponad 5 tys. punktów - to jest początek nowego etapu jeśli chodzi o szczepienia, bo zaczynamy szczepienia populacyjne wśród seniorów" - podkreślił.

Sprecyzował, że część szczepionek dotarła do punktów w niedzielę, część nad ranem w poniedziałek. Wszystkie natomiast dotrą do punktów szczepień do godziny 12.00 w poniedziałek. "Do każdego punktu dociera maksymalnie 30 szczepionek. To, co trafi do punktu dziś, musi starczyć na cały tydzień" - zaznaczył.

Przypomniał, że nadal widoczne są ograniczenia w dostępie do szczepionek. "Moglibyśmy szczepić częściej, moglibyśmy więcej. Nie mamy jednak jak rozmnożyć tych szczepionek w magazynach. Dla nas to sytuacja niekomfortowa" - dodał. Kuczmierowski powiedział, że powszechny system szczepień przeciw COVID-19 w deklaracjach prowadzących punkty szczepień ma przepustowość ok. 3,5-4 mln miesięcznie.

"Dzisiaj ze względu na ciągły niedobór szczepionek prowadzimy tych szczepień zdecydowanie mniej, natomiast liczymy, że te dostawy wkrótce wzrosną" - powiedział.

Kuczmierowski poinformował, że dzisiejsza partia szczepionek jeszcze nie dotarła do Polski, ale spodziewana jest z samego rana. "Będą to szczepionki firmy Pfizer w liczbie około 360 tysięcy" - dodał.