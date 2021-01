O tym, że z akceptacją ustawy mogą być kłopoty, prezydent ostrzegał w listopadzie 2020 r. w liście do liderów partii koalicyjnych i premiera. DGP dotarł do jego treści. „W związku z projektem przeniesienia kwestii leśnictwa i łowiectwa z obszaru odpowiedzialności ministra właściwego do spraw środowiska do ministra właściwego do spraw rolnictwa apeluję o ponowną analizę tej propozycji” – pisał prezydent, przypominając, że niedawna rekonstrukcja rządu miała poprawić komunikację i uprościć procesy decyzyjne. „Proponowana zmiana idzie w przeciwnym kierunku do przyjętych założeń i powoduje nakładanie się kompetencji dwóch ministrów, co doprowadzi do sporów kompetencyjnych i negatywnie wpłynie na ochronę przyrody w Polsce” – czytamy.