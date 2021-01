Rzecznik rządu był pytany w piątek w TVN24, czy i jak będą wyglądać ewentualne poluzowania obostrzeń epidemicznych.

"W tej chwili rozważamy wariant z jednej strony utrzymania części obostrzeń, które są w tej chwili, być może nawet całkowitego utrzymania aktualnych obostrzeń jeszcze przez jakiś czas. Ale z drugiej strony są podnoszone argumenty, że niektóre z tych obostrzeń powinny być zmodyfikowane. I stąd dzisiaj spotkania Rady Medycznej i decyzja kierunkowa w tym zakresie, aczkolwiek być może trzeba będzie poczekać jeszcze na dane medyczne z początku przyszłego tygodnia" - powiedział Müller.

Podkreślił, że na forum Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego toczy się dyskusją i ważą się z jednej strony wartości gospodarcze, a z drugiej wartość jaką jest życie i zdrowie obywateli.

"To nie są łatwe decyzje. Na początku przyszłego tygodnia będziemy komunikować już całościowo, kompleksowo te informacje, być może w zakresie szkół nieco szybciej" - zaznaczył Müller.

Przypomniał też, że do Polski trafi w sumie ponad 60 mln dawek szczepionki ze wszystkich firm, a do końca marca zakontraktowanych jest blisko 6 mln dawek, co ma pozwolić - jak mówił - na zaszczepienie do końca pierwszego kwartału około 3 mln osób.

W czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że w piątek rząd będzie ostatecznie decydować na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jakie będą rekomendacje dla dyrektorów szkół i co rząd myśli o terminie powrotu dzieci z klas I-III do szkół.

Zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia ub.r. przez ministra zdrowia od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich.

Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach była przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie 4 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju, które potrwają do 17 stycznia.