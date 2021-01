Silnym sygnałem, pokazującym nastawienie PiS do samorządów, są same dążenia do zmian o charakterze administracyjno-terytorialnym. Problem w tym, że jak dotąd nieskuteczne, bo albo są odgórnie narzucane, co wywołuje bunt lokalnych władz (jak nieudany projekt stworzenia metropolii warszawskiej), albo służą bardziej jako element rozgrywek na poziomie polityki ogólnokrajowej niż realna reforma samorządowa (wciąż znajdujący się na jałowym biegu podział administracyjny woj. mazowieckiego na stolicę i resztę regionu czy pomysły utworzenia zupełnie nowych województw, np. środkowopomorskiego czy staropolskiego). Inna sprawa, że jeśli uruchomiony zostanie mechanizm odbierania kompetencji powiatom, to zadanie pytania o to, co dalej z powiatami, będzie miało ustrojowe uzasadnienie. Choć pytani o pomysły takiej systemowej korekty podziału administracyjnego politycy PiS dziś zaprzeczają.