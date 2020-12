Premier Micheal Martin powiedział, że sytuacja jest niezwykle poważna, bo nowa odmiana "rozprzestrzenia się w tempie przekraczającym najbardziej pesymistyczne dostępne modele".

"W najbliższych dniach liczby ulegną dalszemu pogorszeniu. Wobec obecności nowego szczepu i tempie rozprzestrzeniania się to nie jest czas na zniuansowane reakcje. Musimy uruchomić hamulce, aby zatrzymać poruszanie się (osób) i fizyczne interakcje w całym kraju. Musimy wrócić do pełnej skali ograniczeń na poziomie 5 na okres przynajmniej jednego miesiąca" - powiedział Martin.

Wprowadzone ograniczenia obejmują nakaz pozostawania w domach z wyjątkiem wyjść do pracy, do szkoły czy z innych wyszczególnionych powodów, w tym ćwiczeń fizycznych nie dalej niż w odległości 5 km od domu, zakaz odwiedzin w prywatnych domach lub ogrodach, z wyjątkiem opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub wymagającymi opieki, i z wyjątkiem tzw. baniek wsparcia, zakaz spotkań towarzyskich lub rodzinnych w każdym otoczeniu, z wyjątkiem wesel z udziałem maksymalnie sześciu gości i pogrzebów z udziałem maksymalnie 10 żałobników. Zamknięte zostaną wszystkie sklepy z wyjątkiem tych, które sprzedają towary pierwszej potrzeby, a także siłownie, baseny i wszystkie miejsca rekreacji.

Środki te wejdą w życie o północy ze środy na czwartek, z wyjątkiem sklepów oraz siłowni, ośrodków rekreacyjnych i basenów, które będą musiały zostać zamknięte po zakończeniu normalnych godzin pracy w czwartek.

Ponadto szkoły, które po przerwie świąteczno-noworocznej miały wznowić działalność 6 stycznia, pozostaną zamknięte do 11 stycznia. Do 6 stycznia przedłużono też zakaz podróży pasażerskich do Wielkiej Brytanii oraz do RPA.

W środę podano, że w ciągu ostatniej doby w Irlandii wykryto 1718 nowych przypadków koronawirusa, co oznacza drugi dzień z rzędu z najwyższym bilansem od początku epidemii, a także zarejestrowano 13 zgonów na Covid-19. Jeszcze na początku grudnia średnia dobowa liczba zakażeń z siedmiu kolejnych dni nie przekraczała 300. Dotychczasowy bilans epidemii w Irlandii to 90 157 zakażeń i 2226 ofiar śmiertelnych.