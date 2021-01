Tak jak „konstytucja” została słowem roku 2018, tak „praworządność” może być mocnym kandydatem w tej kategorii w roku 2020. W ostatnich miesiącach, a zwłaszcza tygodniach, w UE rozegrał się dramatyczny spektakl z Polską w roli głównej. Rząd zdecydował się na negocjacyjny hazard, próbując doprowadzić do zablokowania powiązania europejskich pieniędzy z przestrzeganiem zasad państwa prawa. Groźba weta postawiła pod znakiem zapytania budżet UE wraz z funduszem odbudowy, który ma pomóc państwom Wspólnoty wydźwignąć się z pandemicznego dołka.

Ale w 2021 r. o budżetowym kryzysie, uważa politolog Christopher Wratil z University College London, najprawdopodobniej niewielu już będzie pamiętać. – Z perspektywy europejskiej wieloletnie ramy finansowe i fundusz odbudowy to zakończone sprawy. Jeśli Warszawa będzie respektować zobowiązania oraz szybko wprowadzi je w życie, w nadchodzącym roku ten spór może już nie mieć negatywnego wpływu na relacje Warszawy z Brukselą – podkreśla.

Sejm rozstrzygnie

To nie oznacza, że zabraknie innych. Europejski budżet rusza od nowego roku, jednak pakiet ratunkowy o wartości 750 mld euro wymaga dodatkowych gwarancji ze strony parlamentów narodowych – jest to związane z podniesieniem pułapu dochodów własnych UE. Bez uzyskania tych gwarancji Wspólnota nie będzie mogła zaciągać pożyczek, z których fundusz odbudowy będzie finansowany. W Sejmie głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w lutym lub marcu. Bazowym scenariuszem jest przegłosowanie unijnych ustaleń – przy sprzeciwie ziobrystów, ale z pomocą opozycji.

Obawy związane z powodzeniem ratyfikacji ma Danuta Hübner, europosłanka PO. Podkreśla, że trudno jej zrozumieć zastrzeżenia wyrażane w tej sprawie przez przedstawicieli rządu. – Kolejne blokowanie czegoś, co przyniesie nam korzyści, tylko pogłębi erozję pozycji Polski w Unii – przekonuje.

A jak wygląda stan gry w Zjednoczonej Prawicy? Pewny grudniowych ustaleń z unijnego szczytu wydaje się wicepremier i lider Porozumienia Jarosław Gowin . Jego zdaniem na razie nic nie wskazuje, żeby „dżentelmeńskie porozumienie” zawarte podczas posiedzenia Rady Europejskiej miało zostać naruszone. – W polityce ważniejsza od przepisów jest wola polityczna. Rozstrzygnięcia, jakie zapadły w Brukseli, są lepszym zabezpieczeniem polskiego interesu niż zmiana rozporządzenia, czego domagała się Solidarna Polska. Rozporządzenie można zmienić w grudniu w zgodzie z oczekiwaniami Polski, a następnie w maju odwrócić jego sens – mówił w wywiadzie dla DGP.

Na drugim biegunie są ziobryści, którzy uważają, że rząd przegrał negocjacje z UE. Dało się to ponownie odczuć, gdy w zeszłym tygodniu Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry zorganizowała konferencję „Mechanizm praworządności a przyszłość Unii Europejskiej”. Otwierający ją europoseł SP Patryk Jaki stwierdził, że zmiana wynikająca z wprowadzenia mechanizmu warunkującego wypłaty dotacji od dochowania zasad praworządności jest „ustrojowo większa niż przejście z traktatu nicejskiego na lizboński”. – Już wtedy wiele osób krytykowało ten dokument, który zabierał wiele kompetencji państwom członkowskim na rzecz instytucji unijnych, ale mimo wszystko w miarę precyzyjnie określał, które kompetencje są wspólne, a które zostają w państwie członkowskim. Obecna zmiana, wiążąca się z rozporządzeniem łączącym budżet z praworządnością, idzie dalej, bo już nie ma takiego jasnego podziału, w które przymioty suwerennego państwa UE może ingerować, a w które nie – przekonywał.

Pomiędzy tymi rozbieżnymi stanowiskami lawiruje Jarosław Kaczyński, który mocno wspierał premiera Mateusza Morawieckiego w twardych negocjacjach z UE – to prezes PiS jako pierwszy zagroził wetem (wywiad dla „Gazety Polskiej” z 14 października). A choć oficjalnie rząd obwieścił sukces, to ostatnio Kaczyński nie wykluczał, że inne kraje lub instytucje unijne spróbują podważyć ustalenia. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” zapowiedział, że Polska nie będzie się temu biernie przyglądać. – Wciąż możemy za pomocą odpowiedniego głosowania Sejmu doprowadzić do konieczności podjęcia nowych rokowań – stwierdził, tym samym nawiązując do oczekiwanego ratyfikowania (bądź nie) funduszu odbudowy.

Do tych słów z dystansem podchodzą nawet politycy obozu władzy. – Kaczyński wystosował rytualną groźbę, w praktyce nieratyfikowanie funduszu odbudowy wydaje mi się niemożliwe – ocenia polityk Zjednoczonej Prawicy. – Myślę, że to był gest wobec twardego elektoratu, który czuje się zdezorientowany – dodał.

Słowa prezesa PiS mogą być też reakcją na sygnały płynące z Brukseli. Szefowa KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że od nowego roku będzie monitorować naruszenia praworządności zgodnie z zapisami rozporządzenia warunkującego wypłaty z europejskiej kasy z rządami prawa. A przecież na grudniowym szczycie ustalono, że mechanizm pozostanie w zawieszeniu do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE). Możliwe, że sama von der Leyen jest zmuszona do lawirowania między politycznymi zobowiązaniami ze szczytu a europarlamentem, który wzywa do uruchomienia rozporządzenia bez oglądania się na polityczne deklaracje. Ostatecznie zadecyduje o tym Komisja Europejska, a prezes PiS grożąc wstrzymaniem funduszu odbudowy, zostawia sobie otwartą furtkę do pokazania sprzeciwu wobec mechanizmu praworządności.

Z funduszu odbudowy otrzymamy 23,1 mld euro bezzwrotnych grantów i 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek. Wszystkie państwa członkowskie muszą przesłać Brukseli plany odbudowy (listy projektów, które miałyby zyskać finansowanie z funduszu odbudowy) do końca kwietnia 2021 r. – Jeśli powiem, że będą jakieś sprawy sporne, zabrzmi to tak, jakbyśmy się spodziewali tylko problemów. Zawsze w negocjacjach są elementy sporne i chodzi o znalezienie porozumienia – uważa wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Danuta Hübner również zwraca uwagę na wyzwania, z jakimi będzie związane negocjowanie planu odbudowy. Ma ona wątpliwości, czy Warszawa jest gotowa efektywnie wydać ogromne środki, jakie otrzyma w nadchodzących siedmiu latach. – Warunki, jakie musi spełniać zarówno krajowy program odbudowy, jak i poszczególne projekty, to nie tylko respektowanie praworządności, lecz także celów europejskiej polityki klimatycznej i cyfrowej – wskazuje. Przypomina, że krajowy program odbudowy będzie akceptowany nie tylko przez KE, ale też przez państwa członkowskie Unii. Przekonanie ich do polskich planów może być wyzwaniem.

Spór o sądy

O ile spór wokół praworządności został na razie wygaszony, o tyle jest wielce prawdopodobne, że odżyją konflikty dotyczące wymiaru sprawiedliwości. W tym tygodniu wiceszefowa KE Věra Jourová powiedziała niemieckiemu „Tagesspiegel”, że nie wyklucza skierowania kolejnej skargi do TSUE w związku z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Trybunał w Luksemburgu nakazał zawieszenie jej działalności na czas rozpatrywania sprawy, ale KE zauważyła, że izba wydaje decyzje dotyczące sędziów. Dlatego 3 grudnia skierowała do Warszawy list w tej sprawie. Warszawa ma miesiąc na odpowiedź. – Jeśli Polska nie odniesie się do zastrzeżeń, nie zamierzam zwlekać z odesłaniem sprawy do TSUE na początku nowego roku – podkreśliła Jourová. Niewykluczone, że tym razem zwróci się o nałożenie na nas kary finansowej.

Konflikt może być tym ostrzejszy, że Zjednoczonej Prawicy marzy się powrót do zarzuconej przez pandemię ofensywy legislacyjnej. Nasz rozmówca z rządu przyznaje, że tym planom zagrozić mogą spodziewane w przyszłym roku wyroki TSUE. – To na pewno wygeneruje potężne napięcie – ocenia. Rozstrzygnięcia będą dotyczyć Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej (sprawa, w której TSUE użył środka zabezpieczającego).

O tym, co może się wydarzyć w przypadku KRS, wiadomo już nieco więcej po opinii rzecznika generalnego TSUE. Jak na ironię, gdy TSUE wydał korzystne dla polskiego rządu postanowienie – przynajmniej tak to oceniał PiS – w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, tego samego dnia pojawiła się opinia rzecznika Jewgienija Tanczewa, z której wynikało, że pozbawienie sędziów prawa do odwołania się od uchwały KRS jest sprzeczne z europejskim prawem. Z kolei opinia rzecznika generalnego w sprawie Izby Dyscyplinarnej ma się pojawić w I kwartale nowego roku, a wyrok zapewne zapadnie kilkanaście tygodni później.

Często opinie rzeczników są powielane w wyrokach trybunału. – Około dwóch trzecich orzeczeń TSUE podąża za opiniami rzeczników generalnych – mówi Dariusz Mazur ze Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. Jego zdaniem niekorzystne dla rządu wyroki TSUE – w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej SN – wymagałyby stworzenia zupełnie nowego modelu dyscyplinującego sędziów. – A tym samym podważyłoby to dużą część reformy – tłumaczy.

Front przeciwko Polsce

W rozmowach z politykami Zjednoczonej Prawicy daje się wyczuć napięcie w oczekiwaniu na orzeczenie TSUE, zwłaszcza w sprawie KRS. – Wyrok idący w kierunku wyznaczonym przez rzecznika Tanczewa podważałby równość państw członkowskich i zagroził jedności Unii. Idąc tym tropem, można byłoby dojść do wniosku, że najbardziej upolityczniony system powoływania sędziów istnieje w samej UE, bo to rządy delegują wskazanych kandydatów na sędziów, a listę zatwierdza Rada – komentuje Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości i współpracownik Zbigniewa Ziobry. – W tej sprawie to o tyle kuriozalne, że podobny system jak nasz funkcjonuje w Hiszpanii, a Polska od lat musi walczyć o prawo do wykonywania swoich suwerennych kompetencji przed organami UE. A inny rzecznik generalny w odniesieniu do Malty stwierdził, że dopóki nie zostanie udowodnione, iż sędzia odbiera instrukcje od polityka, dopóty nie można podważać takiego systemu powoływania sędziów – dodaje.

– Wyrok nie rozsadzi polskiego systemu sądownictwa, bo polski TK uznał, że KRS jest zgodna z konstytucją. Dlatego powstałby inny problem: spór między TSUE a TK. A wtedy pojawi się pokusa sięgnięcia po rozporządzenie w sprawie praworządności – diagnozuje inny rozmówca z kręgów rządowych. – Najpierw ogłosi się zagrożenie dla niezależności polskich sądów, na bazie tego stwierdzi się ryzyko dla funduszy UE, co z kolei będzie uznane za zagrożenie dla interesów całej Unii – mówi. I dodaje, że potencjalnie to będzie pierwszy test dla tego, co rzeczywiście ustalono na grudniowym szczycie.

Jak Warszawa zareaguje na niekorzystne wyroki? – Będziemy mieli ciekawą dyskusję prawną, która będzie mieć wpływ na przyszłość UE – uważa Paweł Jabłoński. Przypomina majowy wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który podważył orzeczenie trybunału w Luksemburgu. Chodziło o program skupu obligacji prowadzony przez Europejski Bank Centralny. TSUE uznał go za zgodny z traktatami, po czym niemiecki TK orzekł, że EBC jednak przekroczył uprawnienia. W ten sposób sąd konstytucyjny w Niemczech przeciwstawił się rozstrzygnięciu TSUE. Podobne orzeczenia zapadały także w trybunałach w Czechach i Danii. – W sprawach objętych traktatami jest zgoda, że prawo unijne ma prymat nad krajowym, ale powstaje pytanie, czy nie prowadzi to do konfliktu z konstytucjami w poszczególnych państwach – podkreśla Jabłoński. O rozsądzenie tej kwestii został już poproszony polski TK – w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego przez TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Sama izba zapytała trybunał, czy to postanowienie jest zgodne z ustawą zasadniczą.

W styczniu okaże się też, czy w spór włączy się Holandia. Parlament w Hadze wezwał własny rząd do zbadania możliwości pozwania Polski przed TSUE i zaapelował o zbudowanie szerszego sojuszu. Jak mówił DGP prawnik Dmitrij Koczenow z Uniwersytetu w Groningen, który przekonywał do takiej możliwości holenderskie władze, możliwe, że do Niderlandów dołączą Belgia, Dania, Finlandia i Szwecja – kraje, które wsparły już KE przed TSUE w sprawie dyscyplinowania sędziów. Ale w jego ocenie dotychczasowe pozwy KE nie zdawały egzaminu, bo ich zakres był mocno ograniczony. – Komisja pozostaje aktywna w uruchamianiu procedury o naruszenie prawa UE, ale do tej pory wygrała kilka bitew, lecz nie wygrała wojny. Odniosła sukces przed TSUE w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. Tylko co z tego, skoro rząd PiS poczekał do przejścia na emeryturę przez pierwszą prezes Małgorzatę Gersdorf i potem przejął SN – podkreśla. W jego ocenie grupa państw mogłaby być bardziej skuteczna, wnosząc skargę o szerszym niż KE zakresie – zamiast skupiać się na pojedynczych naruszeniach, można by wykazać cały proces odchodzenia od praworządności.

Zbudowanie frontu państw przeciwko Polsce mogłoby się okazać poważnym wstrząsem dla Wspólnoty – w jej historii nie doszło jeszcze do otwartego konflikt między państwami członkowskimi.

Czas na innych

Poza pieniędzmi oraz praworządnością Polska w relacjach z UE jest jeszcze zaangażowana na co najmniej dwóch innych frontach. Ten, który zazwyczaj znajduje się w zaciszu ministerialnych gabinetów, to polityka klimatyczna.

Polska nie zgodziła się na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., lecz w grudniu dała zielone światło na zwiększenie ambicji klimatycznych, co ma zbliżyć UE do osiągnięcia celu wyznaczonego na półmetek stulecia: Wspólnota w ciągu najbliższych 10 lat ma ograniczyć emisję CO2 aż o 55 proc. (miała o 40 proc.).

Co takie zobowiązanie będzie oznaczało dla nas, dowiemy się w czerwcu, kiedy KE pokaże cele redukcyjne dla każdego z państw. Do tego czasu między Brukselą a Warszawą toczyć się będą rozmowy. Na dodatek musimy wynegocjować zgodę na dotowanie górnictwa w ramach pomocy publicznej. Klimatyczne negocjacje będą więc szły dwutorowo, chociaż na pewno zgoda Brukseli na pomoc dla kopalń będzie uzależniona od planów związanych z „zazielenianiem” gospodarki.

Do tego dochodzą spory o LGBT oraz kwestie gender. Komisja Europejska wyszła z propozycją zrównania praw rodzin niezależnie od orientacji seksualnej rodziców w całej UE. Warszawa podkreśla, że Bruksela nie ma do tego podstaw prawnych, ale innego zdania jest komisarz ds. równości Helena Dalli. Z kolei w kontekście polityki gender – coraz wyraźniej podkreślanej w unijnych strategiach – polski rząd zamierza jeszcze bardziej usztywnić stanowisko. Jak pisaliśmy w środę w DGP, resort spraw zagranicznych chce, by wszystkie ministerstwa jednoznacznie sprzeciwiały się sformułowaniom zawierającym słowo „gender” w unijnych dokumentach. Do tej pory takie działania były nieskoordynowane po stronie polskiej administracji, teraz sprzeciw ma mieć charakter jednolity.

Pomimo tak wielu różnych pól konfliktu prezes PiS Jarosław Kaczyński myśli o głębokiej przebudowie UE. Jego zdaniem Unia powinna być konfederacją państw narodowych, które mają własną kulturę i tożsamość. Natomiast jeśli będzie zbaczać w kierunku federacyjnym, „imperialnym”, to Polska powinna opuścić jej struktury. – Będziemy podejmowali ideę konfederacji europejskiej, zintegrowanej Europy, która będzie realnym supermocarstwem, ale która będzie zostawiała dużo więcej swobody państwom narodowym – mówił „Rzeczpospolitej”.

Aby przebudować UE, Polska musi zbudować koalicję państw podobnie myślących. Ale nie tylko ze względu na liczne napięcia na linii Warszawa – Bruksela nie będzie to łatwe. Pandemia sprawiła, że Unia zaczęła zmierzać w przeciwnym kierunku. – Rok 2020 pokazał, że coraz więcej wyzwań dla zdrowia, życia, przetrwania planety i lepszej przyszłości nie respektuje granic. Nie poradzilibyśmy sobie w tej walce, nawet największe gospodarki europejskie, w pojedynkę – uważa Danuta Hübner.

W Europie jeszcze przed pandemią zaczęły padać pytania o to, co dalej z Unią. Odpowiedź miała przynieść „Konferencja o przyszłości Europy”, ale jej zwołanie odłożono z powodu pandemii. – Najprawdopodobniej w trakcie prezydencji francuskiej w 2022 r. poznamy jej efekty. Trudno przesądzić, czy zakończy się ten proces potrzebą zmian traktatów, ale nie można tego wykluczyć – mówi Hübner. Jej zdaniem pomysły rządzących w Polsce polityków o powrocie do Europy sprzed kilkudziesięciu lat świadczą o braku zrozumienia rzeczywistości. – Z dwóch możliwych dróg – wzmacniania metody wspólnotowej lub ograniczania integracji do koordynowania decyzji państw członkowskich – ścieżką ku przyszłości jest to pierwsze podejście – mówi.