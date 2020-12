Hołownia został we wtorek w Polsat News zapytany, któremu z polityków chciałby osobiście podać szczepionkę na COVID-19. "Każdemu bezwzględnie, który chciałby się zaszczepić. To jest w naszym narodowym interesie, żeby się zaszczepić. To jest akt miłości i miłosierdzia. To jest nam po prostu wszystkim potrzebne" – odpowiedział.

W związku z tym - dodał - uważa, że "warto wziąć udział we wszystkich akacjach, nawet jeśli miałyby wiązać się z zadaniem dyskomfortu choćby panu prezydentowi (…) lub każdemu innemu politykowi". "Nie przeczę jednak, że w niektórych przypadkach czyniłbym to z mniejszą, a w niektórych z większą satysfakcją" – dodał.

Pytany, czy kibicuje rządowi w akcji przeprowadzenia szczepień przeciw COVID-19 Hołownia odparł, że ma nadzieję, że rządowi uda się przeprowadzić szczepienia.

"Naszym wspólnym interesem jest, by rządowi udało się w tym względzie. Są spory polityczne, partyjne, rząd tyle rzeczy do tej pory robił nieudolnie, że mam nadzieję, że to akurat będzie w stanie zrobić udolnie, bo od tego zależy nasze zdrowie, życie, kondycja, naszych firm, nasza przyszłość, przyszłość naszych dzieci. Strasznie dużo rzeczy od tego zależy" - powiedział.

W niedzielę w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 preparatem konsorcjum firm Pfizer i BioNTech. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele.

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.