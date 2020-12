KPRM opublikowała w poniedziałek spot, w którym zachęca do spotkań z rodziną w święta Bożego Narodzenia przez telefon lub internet. "Atmosferę Świąt tworzy rodzinna bliskość. Pokażmy, że dla miłości i tradycji odległość nie ma znaczenia. Na Święta zostań w domu" - podkreślono w spocie.

W komunikacie przesłanym PAP, Kancelaria zaznaczyła, że w tym wyjątkowym czasie można okazać bliskim jak najwięcej uczucia i uwagi, zostając w domu, i zamiast jechać do rodziców i dziadków, spotkać się z nimi przez internet".

"Nie narażaj ich i siebie na niebezpieczeństwo. Nie narażaj ich na COVID-19" - zaapelowała KPRM.

W komunikacie podkreślono, że do spotkań z rodziną i przyjaciółmi można znaleźć w sieci bezpłatne, bezpieczne i łatwe w obsłudze komunikatory. "Większość z nich – oprócz rozmów głosowych – oferuje też możliwość zobaczenia się z bliskimi niemal twarzą w twarz. Takie wirtualne spotkanie nie odda do końca wyjątkowej magii świątecznego stołu. Jednak pozwoli (...) na namiastkę wigilijnego spotkania. I co najważniejsze – zapewni bezpieczeństwo" - przekazała KPRM.

O spędzenie świąt Bożego Narodzenia w ograniczonym gronie zaapelował także premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.

"Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to najlepsza okazja, żebyśmy w wyjątkowo prosty sposób zatroszczyli się o zdrowie naszych rodzin, babć i dziadków. Pokażmy siłę naszej odpowiedzialności. Zostańmy w domu w ograniczonym gronie. To najlepszy prezent, jaki możemy dać wszystkim wokół!" - napisał premier na swoim Facebookowym profilu.

KPRM przypomniała, że "najskuteczniejszą bronią w walce z koronawirusem jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa". Wskazała na: zachowanie dystansu społecznego - 1,5 m odległości od innych osób, mycie i dezynfekcję rąk, a także czyszczenie i dezynfekcję powierzchni oraz przedmiotów, zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej, korzystanie z aplikacji STOP COVID ProteGO Safe oraz dbanie o częste wietrzenie pomieszczeń.

KPRM zachęca do odwiedzenia strony internetowej: gov.pl/koronawirus, aby dowiedzieć się, jak zadbać o siebie i innych.