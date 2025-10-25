Z tego artykułu dowiesz się:

które tematy mają być priorytetem nowego programu PiS,

jakie reformy planuje partia w zdrowiu i bezpieczeństwie,

jak PiS widzi przyszłość Polski w UE i w relacjach z USA,

jakie wydarzenia obejmuje konwencja „Myśląc Polska”,

jakie znaczenie polityczne ma nowy program dla wyborców i społeczeństwa.

Jarosław Kaczyński otworzył konwencję programową PiS w Katowicach

Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo oraz zasobność portfeli Polek i Polaków — to, według Jarosława Kaczyńskiego, najważniejsze tematy nowego programu Prawa i Sprawiedliwości. W piątek prezes PiS zainaugurował w Katowicach konwencję programową partii pod hasłem „Myśląc Polska”.

Nowy program PiS ma „oddziaływać na świadomość społeczną”

W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński zapowiedział, że dwudniowa konwencja to początek tworzenia nowego programu partii, który ma nie tylko stać się podstawą przyszłych działań po ewentualnym zwycięstwie wyborczym, ale już teraz wpływać na decyzje polityczne Polaków.

Prezes PiS wymienił trzy główne kryteria, jakie – jego zdaniem – powinny przyświecać pracom nad programem:

Polityczne – oddziaływanie na świadomość społeczną, Prakseologiczne – uwzględnianie związków przyczynowo-skutkowych, Generalne – wybór wizji przyszłości Polski w kontekście międzynarodowym.

„Zdrowie, bezpieczeństwo i portfele Polaków” – priorytety nowego programu

Kaczyński powołał się na badania socjologiczne, według których Polacy największą wagę przywiązują do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o elektorat naszych przeciwników, to raczej bezpieczeństwo. Jeśli o nasz – to raczej służba zdrowia. A trzecim tematem są sprawy gospodarcze, widziane przez portfel obywatela

– powiedział Kaczyński.

Podkreślił, że reforma systemu ochrony zdrowia jest konieczna, choć – jak zaznaczył – bardzo trudna do przeprowadzenia ze względu na rozbieżne interesy lekarzy, pielęgniarek, samorządów i dużych firm medycznych.

Kaczyński: Polacy muszą znów czuć się bezpiecznie

Prezes PiS zwrócił uwagę, że poczucie bezpieczeństwa Polaków zostało poważnie naruszone, dlatego rządzący powinni przygotować taki program, który przywróci społeczne zaufanie i poczucie stabilności.

Świętym obowiązkiem nas wszystkich jest przygotowanie programu, którego realizacja sprawi, że obywatele będą się czuli bezpieczniejsi

– mówił.

Polska może dogonić najbogatsze kraje Europy

Lider PiS wskazał, że Polska ma potencjał, by dorównać gospodarczo Niemcom czy Francji, ale wciąż zbyt mały jest udział inwestycji w PKB – zwłaszcza tych z polskim kapitałem.

– Trzeba umieć ryzykować, trzeba umieć korzystać z kredytu – podkreślił Kaczyński.

„Kryzys państwa” i spór o przyszłość Polski

Jarosław Kaczyński mówił też o „kryzysie państwa”, który – jego zdaniem – dotyka dziś wielu dziedzin: oświaty, kultury, mieszkalnictwa i gospodarki. Dodał, że Polacy nie dostrzegają jeszcze w pełni skali problemu, ale skutki mają być coraz bardziej odczuwalne.

Według Kaczyńskiego zagrożona jest również suwerenność Polski w kontekście planów dalszej integracji Unii Europejskiej.

Niemcy i Francuzi chcą nam zabrać państwo

– stwierdził.

Kaczyński: „Amerykanie nie chcą nam zabrać państwa”

W opozycji do polityki Brukseli i Berlina prezes PiS postawił wizję Donalda Trumpa, którą nazwał „demokracją zbrojną”. Zakłada ona, że każdy kraj powinien przeznaczać co najmniej 5 proc. PKB na obronność.

– To nowa, potężniejsza wersja Pax Americana. Amerykanie są trudni, ale nie chcą nam zabierać państwa – mówił Kaczyński.

Kaczyński dodał, że nie opowiada się za likwidacją UE, lecz za jej reformą w kierunku większej suwerenności państw członkowskich. Jego zdaniem Polska powinna podjąć działania, by zaprezentować tę wizję na forum międzynarodowym.

Konwencja „Myśląc Polska”: setki paneli i tysiące uczestników

Dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zaplanowano 132 panele dyskusyjne, w których uczestniczy ponad 600 ekspertów i kilka tysięcy gości.

Dyskusje obejmują m.in. tematy bezpieczeństwa, gospodarki, spraw zagranicznych i tożsamości narodowej.