Z tego artykułu dowiesz się:

kiedy Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska połączą się w jedno ugrupowanie,

jaka będzie nowa nazwa i logo partii,

kto obejmie kluczowe stanowiska po zjednoczeniu,

dlaczego Zieloni pozostają poza połączeniem,

kiedy odbędzie się symboliczna konwencja w Gdańsku.

Zjednoczenie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. „Zielone światło” dla połączenia

Do zjednoczenia trzech ugrupowań miało dojść już wcześniejszą jesienią, jednak proces opóźniły najpierw wydarzenia krajowe, a następnie przedłużające się negocjacje – zwłaszcza na szczeblu regionalnym. Ostateczną zgodę na połączenie dał w zeszłym tygodniu zarząd Platformy Obywatelskiej, który jeszcze w piątek, tuż przed konwencją, zebrał się ponownie, by potwierdzić decyzję.

Nowa nazwa i logo partii. Zjednoczenie pod szyldem Koalicji Obywatelskiej

Podczas sobotniej konwencji krajowej PO, określanej jako „zjednoczeniowa”, ogłoszona ma zostać nowa nazwa partii oraz jej logo. Wszystko wskazuje na to, że politycy zjednoczą się pod szyldem Koalicji Obywatelskiej – nazwy funkcjonującej od lat, zarówno jako klub parlamentarny, jak i komitet wyborczy w wyborach z 2019 oraz 2023 roku.

Nieoficjalnie mówi się również, że nowym symbolem ugrupowania zostanie biało-czerwone serce, które stało się rozpoznawalnym znakiem parlamentarzystów KO.

Wybory w nowej partii. Kiedy poznamy nowe władze?

Po zmianie statutu Platformy Obywatelskiej nowa partia przeprowadzi wybory władz na wszystkich szczeblach. Uczestniczyć w nich będą członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, którzy zdecydują się złożyć akces do wspólnego ugrupowania.

Zdecydowana większość ma dołączyć, ale nie wszyscy. – „Były sygnały, że są osoby, które po prostu tego nie chcą. Przecież swego czasu Nowoczesna powstawała w kontrze do PO” – powiedział PAP jeden z parlamentarzystów.

Specjalne zasady dla działaczy Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej

Jak ustaliła PAP, członkowie obu ugrupowań mają zostać przyjęci na specjalnych warunkach – bez konieczności zachowania sześciomiesięcznego okresu przynależności do partii przed udziałem w wyborach wewnętrznych.

Sekretarz generalny PO, Marcin Kierwiński, zapowiedział, że wybory powinny odbyć się w ciągu miesiąca od konwencji zjednoczeniowej. – „Czekamy jeszcze na rejestrację zmian przez sąd, co zwykle zajmuje od trzech do sześciu tygodni. Zakładamy około czterech” – wyjaśnił polityk.

Z informacji PAP wynika, że cały cykl wyborczy zakończy się do połowy stycznia 2026 roku.

Symboliczny finał w Gdańsku. Tam, gdzie wszystko się zaczęło

Ostatnim etapem procesu ma być wybór zarządu nowej partii przez Radę Krajową – najprawdopodobniej 24 stycznia w gdańskiej Hali Olivia. Data i miejsce są nieprzypadkowe: to właśnie tam w 2001 roku odbył się zjazd założycielski Platformy Obywatelskiej, w której uczestniczyli Donald Tusk, Maciej Płażyński i Andrzej Olechowski.

Nowoczesna już się rozwiązała. Inicjatywa Polska – w kolejce

Dzień przed sobotnim wydarzeniem swoją konwencję krajową zwołała Nowoczesna, która przegłosowała uchwałę o rozwiązaniu partii. Od tego momentu ugrupowanie formalnie przestało istnieć, a procesem likwidacji kieruje Michał Prądzyński.

W przypadku Inicjatywy Polskiej decyzja o rozwiązaniu zapadnie 15 listopada, podczas kongresu partii. Informację tę potwierdził wiceprzewodniczący ugrupowania, europoseł Dariusz Joński.

Zieloni poza zjednoczeniem. Utrzymują odrębność programową

W połączeniu nie wezmą udziału Zieloni, czwarty filar dotychczasowej Koalicji Obywatelskiej. Rada Krajowa tej partii podkreśliła w przyjętym stanowisku, że z „zadowoleniem odnotowuje” fakt uznania przez PO, Nowoczesną i Inicjatywę Polską programowej i tożsamościowej odrębności Zielonych.

Jednocześnie partia zapowiedziała ocenę dotychczasowej współpracy i rozważenie stworzenia klubów parlamentarnych lub samorządowych, w których nazwa Zielonych zostanie zachowana.

Konwencja programowa KO. Trzaskowski i Tusk o „Demokracji równych szans”

Zjednoczeniową sobotę dopełni konwencja programowa w niedzielę, organizowana przez Instytut Obywatelski – think-tank PO. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik pod hasłem „Demokracja równych szans”.

Dyskusje dotyczyć będą m.in. konkurencyjności gospodarki, energetyki jądrowej i wyzwań społecznych. Konferencję otworzy Rafał Trzaskowski, a zamknie premier Donald Tusk.

Wśród uczestników znajdą się m.in. wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, wiceminister energii Wojciech Wrochna, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak oraz wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer.