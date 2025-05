Marcin B. planował zabicie medyków? 40-latek usłyszał zarzut

Tego samego dnia prokuratura postawiła 40-letniemu Marcinowi B., mieszkańcowi powiatu wielickiego, zarzut czynienia przygotowań do zabicia medyków, którzy uczestniczyli w porodzie jego córki i dopuścili się w ocenie podejrzanego błędów medycznych skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu dziewczynki. Ma chodzić o lekarzy ze Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Ujastek w Krakowie.

Prokuratura wnioskowała do sądu o dwa miesiące aresztowania jako środka zapobiegawczego dla podejrzanego.

"Sąd, jako podstawę zastosowania tymczasowego aresztowania wskazał duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, obawę matactwa, grożącą surową karę oraz niebezpieczeństwo ponownego popełnienia innego ciężkiego przestępstwa" - poinformował krakowski sąd.

Postanowienie sądu nie jest prawomocne

Postanowienie sądu rejonowego nie jest prawomocne i strony mogą się od niego odwołać, składając zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie w ciągu siedmiu dni.

Marcina B. policja zatrzymała w weekend, po otrzymaniu informacji, że mężczyzna przygotowuje się do zabójstwa lekarzy. Policjanci w mieszkaniu 40-latka znaleźli kupioną przez niego broń czarnoprochową i amunicję do niej. Broń została zabezpieczona do dalszych badań. Swoje zamiary wobec lekarzy uczestniczących w porodzie córki Marcin B. wyjawił w trakcie piątkowej wizyty lekarskiej.