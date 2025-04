Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że w sobotę na uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka do Watykanu udadzą się on i prezydent Andrzej Duda, natomiast marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska ma pozostać w kraju. Wskazał, że ma to związek z wymogami bezpieczeństwa państwa.

Hołownia powiedział podczas briefingu w Mielcu, że we wtorek rano on, prezydent i marszałek Senatu "intensywnie kontaktowali" się ws. udziału w uroczystościach pogrzebowych papieża i podziału obowiązków. Podkreślił, że w kraju musi być obecna jedna z trzech najważniejszych osób w państwie. "Marszałek Kidawa-Błońska najprawdopodobniej zostanie w kraju. To jest związane z wymogami bezpieczeństwa państwa - jeżeli dwie osoby w tej linii prezydenckiej, czyli prezydent i marszałek Sejmu wyjeżdżają z kraju, na miejscu musi być marszałek Senatu i taką decyzję pewnie pani marszałek państwu przekaże" - powiedział Hołownia. Dodał, że wraz z prezydentem Dudą i marszałek Kidawą-Błońską uzgodnił też przesunięcie z soboty na piątek uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów związanego z 1000-leciem koronacji Bolesława Chrobrego, które odbędzie się w Gnieźnie 25 kwietnia o godz. 12. Poinformował, że rano rozmawiał na ten temat także z premierem Donaldem Tuskiem. "Mamy już potwierdzoną obecność pana prezydenta. Również dzisiaj rano z premierem podejmowałem ustalenia. Pani marszałek Kidawa-Błońska skróci swoją wizytę we Włoszech i też stawi się w Gnieźnie o godzinie 12" - powiedział marszałek Sejmu. Papieża Franciszka określił mianem "dobrego proboszcza świata", "człowieka ognia", „wybitnego chrześcijanina". Ocenił zarazem, że papież był "kiepskim politykiem i dyplomatą, który nie rozumiał Europy i specjalnie się z tym nie krył". Hołownia podkreślił, że nie zgadzał się z oceną wojny w Ukrainie wyrażaną przez papieża Franciszka. Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 7.35 w wieku 88 lat. Przyczyną śmierci były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Uroczystości pogrzebowe papieża rozpoczną się w sobotę o godz. 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Po mszy trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą. Decyzją prezydenta Dudy sobota, dzień pogrzebu papieża Franciszka, będzie w Polsce dniem żałoby narodowej. Planowane na sobotę w Gnieźnie uroczystości w ramach obchodów 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego, w tym uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów, zostały przeniesione na piątek Zgodnie z konstytucją, osobą, która w określonej sytuacji tymczasowo przejmuje obowiązki prezydenta jest marszałek Sejmu, a gdy on nie może ich wykonywać, tymczasowo obowiązki te przejmuje marszałek Senatu. (PAP)