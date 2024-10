Polskie Siły Zbrojne zaplanowały szeroko zakrojone ćwiczenia wojskowe na drugą połowę 2024 roku. Rezerwiści do 55. roku życia, a w przypadku oficerów i podoficerów nawet do 63 lat, zostali wezwani do udziału w obowiązkowych manewrach, które odbędą się 14 i 21 października. W sumie na ten rok planuje się doszkolić 200 tys. żołnierzy rezerwy.

Jakie terminy i grupy objęte ćwiczeniami?

Ćwiczenia wojskowe przewidziane na październik to dwa bloki treningowe:

od 14 do 19 października

października oraz od 21 do 25 października.

Kolejne manewry zaplanowano na listopad. Obowiązek udziału w ćwiczeniach dotyczy przede wszystkim rezerwistów posiadających przydziały mobilizacyjne, czyli osób, które przeszły już podstawowe przeszkolenie wojskowe i złożyły przysięgę.

Oprócz październikowych terminów, rezerwiści będą mieli możliwość doszkalania się również w listopadzie, w terminach od 18 do 22 oraz 23 listopada. Osoby powołane do ćwiczeń muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz nie mogą być objęte innymi formami służby.

Jakie rodzaje ćwiczeń i odpowiedzialność prawna?

W zależności od specyfiki powołania, rezerwiści będą uczestniczyć w jednym z czterech typów ćwiczeń: jednodniowych, krótkotrwałych (do 30 dni), długotrwałych (do 90 dni) oraz rotacyjnych, które odbywają się z przerwami, trwając maksymalnie 30 dni w ciągu jednego roku.

Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe, a za niestawienie się w wyznaczonym terminie grożą kary. Zgodnie z Kodeksem Karnym, uchylanie się od służby wojskowej może skutkować pozbawieniem wolności do trzech lat, a w przypadku lżejszych przewinień, grzywną lub ograniczeniem wolności.

Wynagrodzenie dla uczestników

Żołnierze biorący udział w ćwiczeniach otrzymują wynagrodzenie uzależnione od stopnia wojskowego. Dla szeregowego jest to 169 zł za dzień, kapral otrzyma 193 zł, a sierżant 201 zł. Kapitan może liczyć na 240 zł, podczas gdy pułkownik otrzyma 331 zł. Uposażenie to jest zwolnione z podatku.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy o obronie Ojczyzny, rezerwiści mogą ubiegać się o rekompensatę za utracone wynagrodzenie. Rekompensata ta wynosi równowartość 1/22 miesięcznego dochodu za każdy dzień spędzony na ćwiczeniach, co może wynosić nawet 756,10 zł dziennie, w zależności od wcześniejszych zarobków.

Nowoczesne technologie i szkolenie

Organizacja ćwiczeń ma na celu nie tylko podtrzymanie kondycji bojowej rezerwistów, ale również doszkolenie ich w obsłudze nowoczesnego sprzętu wojskowego oraz broni. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz doskonalić swoje umiejętności bojowe, co jest kluczowe w obliczu dynamicznie zmieniających się zagrożeń międzynarodowych.