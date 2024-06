Żołnierz terytorialnej służby wojskowej z 71 batalionu lekkiej piechoty w Malborku, który zgubił w czasie nocnych ćwiczeń karabin, usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązku. Broń znaleźli dwaj 15-latkowie, którzy zabrali ją ze sobą nie powiadamiając służb. Na policję karabin przyniosła matka jednego z nich.

Postępowanie w sprawie utraty karabinu BOR

Jak poinformował PAP w piątek kpt. Tomasz Tekliński z Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, "w postępowaniu przygotowawczym ustalono, że do utraty karabinu wyborowego +BOR+ doszło w wyniku niedopełnienia obowiązku przez żołnierza terytorialnej służby wojskowej z 71 batalionu lekkiej piechoty w Malborku, który pozostawił ją bez należytego nadzoru". Żołnierz usłyszał taki zarzut, przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył stosowane wyjaśnienia - dodał. Czyn ten zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Odzyskanie utraconej broni przez policję

Utracona broń została odzyskana, do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie przyniosła ją jedna z mieszkanek miasta.

"W efekcie dalszych czynności dochodzenia żołnierze Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu ustalili, że zaboru karabinu wyborowego +BOR+ dokonało dwóch 15–latków, którzy wykorzystując fakt pozostawienia go bez należytego nadzoru bezprawnie weszli w jego posiadanie" - poinformował kpt. Tekliński. Za nielegalne posiadanie broni grozi im odpowiedzialność prawna przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Okoliczności zagubienia broni przez żołnierzy

Informację o zagubieniu karabinu wyborowego BOR jako pierwszy przekazał Onet.pl. Według ustaleń portalu, żołnierze 71 Batalionu Lekkiej Piechoty z Malborka, który wchodzi w skład 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wrócili z poligonu bez karabinu, którego używali podczas szkolenia na poligonie w Tczewie.

Rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Robert Pękala oświadczył po tym, że 12 maja w Tczewie, po intensywnych ćwiczeniach dzienno-nocnych, stwierdzono zagubienie broni - karabinu BOR.

Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia żandarmi podjęli szeroko zakrojone czynności poszukiwawcze z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Równolegle rozpoczęło się postępowanie zmierzające do ustalenia okoliczności zagubienia broni.

Powtarzalny karabin wyborowy BOR zasilany jest nabojem 7,62 mm x 51 NATO. Jak informują na swojej stronie internetowej Zakłady Mechaniczne „Tarnów”, karabin jest przeznaczony do prowadzenia precyzyjnego ognia na odległościach do 1200 m do celów żywych oraz sprzętu wojskowego lekko opancerzonego.