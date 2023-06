Proste i niskie podatki; dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców; mieszkania i domy tańsze o 30 proc. oraz gotówka chroniona konstytucją - to elementy tzw. czwórki Konfederacji, czyli najważniejszych propozycji programowych partii, o których we wtorek mówili politycy Konfederacji.

We wtorek w Sejmie z udziałem m.in. Krzysztofa Bosaka, Anny Bryłki i Andrzeja Kuświka odbyła się konferencja prasowa Konfederacji.

Przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak przypomniał na konferencji, że w sobotę odbyła się konwencja programowa partii, na której zaprezentowano program partii pt. "Konstytucja Wolności".

"Nasz program jest przekrojowy dot. naprawdę najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Polska i Polacy. Tu są sprawy związane z gospodarką, systemem podatkowym, polityka rolną, zagadnieniami bezpieczeństwa i obronności, zagadnieniami mieszkalnictwa, energetyki, edukacji, systemu ochrony zdrowia" - wymieniał polityk Konfederacji. Przekazał, że propozycje programowe Konfederacji można podsumować skrótowym hasłem nazwanym "czwórką Konfederacji". "To tylko część naszych postulatów, ale te najważniejsze, czyli +proste i niskie podatki+, +dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców+, +mieszkania i domy tańsze o 30 proc.+, +konstytucyjnie chroniona gotówka+" - podał.

Kuświk mówił o propozycjach Konfederacji w kwestii podatków. Ocenił, że Polska "stała się krajem o bardzo skomplikowanych podatkach, nadmiernej ilości regulacji, niesamowitej liczbie aktów prawnych, które są produkowane przez kolejne rządy".

"Rząd PO wprowadził 21 nowych podatków, rząd PiS kilkadziesiąt. Nadchodzi historyczna chwila, kiedy ktoś powinien powiedzieć stop temu wariactwu, powinien sprawić, że odetniemy to, co się dzieje do tej pory. Konfederacja chce jedną ustawą zlikwidować 15 istniejących podatków" - zapowiedział Kuświk.

Przekazał, że Konfederacja "chce m.in. uwolnić polskie oszczędności od tzw. podatku Belki". "Chcemy również wprowadzić ulgę dot. możliwości wpisywania kosztów kredytu na mieszkania do podstawy opodatkowania, co znacznie zmniejszyłoby koszty i polepszyło dostępność mieszkań dla nie tylko młodych rodzin, ale także tych, którzy w pewnym momencie postanowili mieć własny dom, własne mieszkanie" - wskazał.

Rzecznik prasowy Konfederacji Anna Bryłka powiedziała, że w "Konstytucji Wolności" znajdują się także zapisy dot. relacji Polski z UE. "Konfederacja w relacjach z Brukselą stawia na to, aby wykorzystywać te narzędzia, które są już dostępne, czyli weto tam, gdzie jest to konieczne, czego nie zrobiono w wielu obszarach, zwiększenie liczby urzędników na średnim szczeblu w Unii Europejskiej, gdzie jesteśmy niedoreprezentowani, jako państwo, wykorzystanie instytucji komisarza, budowanie koalicji wobec spraw wokół ta koalicja jest do zbudowania" - mówiła Bryłka.

W trakcie konferencji przewodniczący koła poselskiego Konfederacji został zapytany przez dziennikarzy o to, czy Konfederacja nadal jest przeciwna Unii Europejskiej. "Nadal jesteśmy przeciwnikami wszystkich złych regulacji, które wprowadza UE, jednocześnie, jako realiści polityczni, rozumiejąc fakt, że jesteśmy państwem członkowskim - z korzyści musimy korzystać i je maksymalizować, z rzeczy negatywnych musimy straty minimalizować i pracować politycznie w tych warunkach, które mamy" - odpowiedział Bosak. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

