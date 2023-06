Proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, mieszkania tańsze o 30 proc. i gotówka chroniona Konstytucją - to hasła, z którymi Konfederacja idzie do wyborów - mówił w sobotę szef koła poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak podczas "Wielkiej konwencji programowej Konfederacji".

"Dziś przedstawiamy program, ponad stustronicowy, kompleksowy program" - powiedział przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak, ogłaszając "Konstytucję Wolności". Jak mówił, dokument ten zawiera wartości Konfederacji, ale także to, jak chce ona osiągnąć zapisane tam cele.

"Do tych wyborów idziemy z +Czwórką+ Konfederacji, cztery hasła wysuwamy na plan pierwszy ze stustronicowego programu" - powiedział. Jak dodał, chodzi o: proste i niskie podatki; dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców; mieszkania i domy tańsze o 30 proc.; gotówkę chronioną Konstytucją.

Jak mówił Krzysztof Bosak, w zasięgu każdego człowieka, który ciężko pracuje, powinny być dom, mieszkanie, wakacje, wypoczynek. "My chcemy pracować, my chcemy budować swoją przyszłość, my chcemy oszczędzać kapitał w naszych rodzinach, my chcemy mieć co zostawić naszym dzieciom" - powiedział.

Jego zdaniem, sytuacja w Polsce spowodowana przez polityków PiS, PO, jaki i Lewicy, która kiedyś rządziła, doprowadziła do tego, że ucieka perspektywa, tego, "że dzięki ciężkiej pracy ludzi będzie na te rzeczy stać". "Chcemy normalności, czyli takiej sytuacji, kiedy pracując jesteśmy w stanie zarobić na rzeczy, które potrzebujemy. A nienormalność, to jest to, co obiecują wszystkie inne partie" - wskazywał. Dodał, że te wszystkie partie zawiodły Polaków i powinny odejść. "Wybór, jaki przed nami stoi, to jest wolność i niepodległość, albo z drugiej strony socjalizm. Socjalizm budowany w kraju, socjalizm budowany w Brukseli" - podkreślił.

Bosak wskazywał, że państwa zachodnie prowadzą "obłędną politykę migracyjną", które w tej chwili "regulacjami unijnymi chcą tą politykę rozciągnąć na Polskę". "Nie ma i nie będzie na to naszej zgody" - zapewnił.

W jego ocenie, każdy kto ciężko i dobrze pracuje powinien mieć więcej. "Tylko w ten sposób możemy zbudować prawdziwe państwo dobrobytu, bogatą, dumną i wolną Polskę" - powiedział.

"My chcemy ludziom dać ich własne dochody, a nie zabrać. Jak można tak gardzić własnym społeczeństwem, żeby wszystkim jednocześnie wmawiać kłamstwo, że jeżeli się wszystkim dużo zabierze, to się wszystkim jeszcze więcej rozda" - zaznaczył. Jak mówił, "chcemy zachować swoje wolności, chcemy zachować wolność od inwigilacji, chcemy zachować wolność od ucisku fiskalnego".

"Chcemy zachować wolność od absurdalnych regulacji, przedstawianych nam, jako prawo. Nie każda regulacja będzie dla nas prawem. To, że ktoś coś wydrukuje, czy napisze w Brukseli to, że przejdzie to przez wszystkie unijne instytucje, albo to nawet, że ktoś przegłosuje to przez polski Sejm, to jeszcze nie sprawia, że my będziemy, jak niewolnicy spełniać każdy kaprys, który został napisany na papierze i przeprowadzony przez instytucje" - wskazywał Bosak.

"Konfederacja jest jedyną, realną alternatywą dla tego całego zła, cynizmu, deprawacji, które codziennie się wylewa" - powiedział. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta, Katarzyna Krzykowska

