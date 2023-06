Czerwcowa pełnia Księżyca to jedna z najpiękniejszych pełni w roku. Na niebie zobaczymy wyjątkowy spektakl. Zjawisko będzie miało także wpływ na nasz organizm. Kiedy jest pełnia Księżyca w czerwcu?

Czerwcowa pełnia Księżyca nazywana jest też Truskawkowym Księżycem, Różanym Księżycem lub Gorącym Księżycem. Nazwy te mają związek z rozpoczynającym się latem i sezonem na truskawki. Superksiężyc pojawi się na niebie już w najbliższym czasie. Zjawisko to będzie miało wpływ na sferę duchową i fizyczną.

Pełnia Księżyca: Kiedy jest w czerwcu 2023?

Czerwcowa pełnia Księżyca w 2023 roku będzie miała miejsce 4 czerwca o godzinie 5:43. Nów będzie można zaobserwować 18 czerwca 2023 roku o godzinie 6:39.

Zjawisko pełni Truskawkowego Księżyca przypada na początek kalendarzowego lata. Sprzyja to obserwacji Superksiężyca.

Superksiężyc to nazwa wywodząca się od tego, że w tym dniu Księżyc będzie znajdował się bardzo blisko Ziemi i świecił mocniejszym światłem. Dlatego też jego tarcza będzie wydawała nam się dużo większa niż zazwyczaj. Ma być on nawet o 14% większy niż w czasie innych pełni.

Truskawkowy Księżyc nie będzie czerwony

Truskawkowy Księżyc pomimo tej nazwy nie zmieni swojej barwy na różową czy czerwoną. Będzie zwyczajnie biały. By zobaczyć pełnie nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu. Jednak, by widoczność była jak najlepsza, warto udać się w miejsce poza miastem, ponieważ tam nie występuje sztuczne światło. W czasie tej fazy Księżyca jest on oświetlany przez Słońce i dlatego jest widoczny z Ziemi w całej okazałości. Jedynym czynnikiem, który może nam przeszkodzić w obserwacji będzie zachmurzenie.

Pełnia Księżyca może wpływać na nasze samopoczucie

Pełnia to czas, kiedy Księżyc znajduje się w linii prostej między Ziemią a Słońcem, a Ziemia znajduje się między Księżycem a Słońcem. Najczęściej pełnia Księżyca występuje raz w miesiącu kalendarzowym. Tylko czasami w lutym wyjątkowo nie występuje żadna pełnia. Kolejnym wyjątkiem jest przypadek, kiedy w ciągu miesiąca występują dwie pełnie. Wtedy ta druga jest nazywana pełnią Niebieskiego Księżyca, a takie zjawisko zdarza się średnio raz na dwa i pół roku.

Pełnia Księżyca może wpływać na nasze samopoczucie. W tym czasie wiele osób najczęściej skarży się na problemy ze snem, rozdrażnienie albo nadmierne pobudzenie.

Czerwcowa pełnia Księżyca w znaku Strzelca

Każda pełnia Księżyca znajduje się pod innym znakiem zodiaku. Czerwcowa pełnia będzie w znaku Strzelca. Astrolodzy sugerują, że będzie to dobry czas na miłosne uniesienia, pogłębienie relacji i romanse. Pełnia ma wnieść do naszego życia pozytywne zmiany i sprawić, że będziemy bardziej skłonni do szaleństw bez obaw o ich późniejsze skutki. Truskawkowy Księżyc sprzyja także zacieśnieniu więzi rodzinnych i przyjaźni.

Czerwcowa pełnia Księżyca jest szósta w tym roku. Kolejną pełnię zaobserwujemy 4 lipca 2023 roku o godzinie 13:40.