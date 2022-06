Politycy partii rządzącej są zadowoleni. - Widać, że ankietowani doceniają wkład naszego środowiska w walkę o te pieniądze. Wynik opozycji, która torpedowała te starania, mówi sam za siebie - uważa Radosław Fogiel z PiS. Inaczej odczytuje to opozycja. - Sondaż pokazuje, że wielki sukces Morawieckiego nie jest tak postrzegany nawet w twardym elektoracie PiS, mniej niż 30 proc. ankietowanych przypisuje zasługę PiS i prezydentowi - komentuje Michał Szczerba z PO. Patrząc jednak na wyniki szczegółowe, widać, że w elektoracie PiS sukces partii i głowy państwa dostrzega 65 proc. Zdaniem Marcina Dumy z United Sur veys to sporo. - Ogólny wynik jest wypadkową tego, jak sprawę postrzegają poszczególne elektoraty. Wyborcy PiS są przekonani, czyj to sukces, bo w większości twierdzą, że to ich siła polityczna tego dokonała. Działania prezydenta w oczach elektoratu też szły raczej na konto całego obozu, a nie jego samego. Dla wyborców opozycji to nie jest żaden sukces, a jeśli komukolwiek mieliby go przypisać, to KE - wskazuje Duma.