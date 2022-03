Ukrainie potrzebne są amunicja i zagrzewanie do boju. A zagrzewanie do boju to dzisiaj przede wszystkim obietnica wejścia do Unii. To znaczy, że społeczeństwo, które się broni ‒ a liczymy, że to będzie trwała walka zdeterminowanego wojska i wielki opór społeczny ‒ musi mieć obietnicę, że wejście do UE jest możliwe szybko. Od lat mówiłem, że Ukraińcy muszą dostać obietnicę polityczną, że są blisko Wspólnoty, i teraz dramatycznie to widać. Procedura musi być przyspieszona, wszystko w rękach Komisji Europejskiej i Rady, czyli wszystkich państw członkowskich.