A jak jest w Polsce? Partie zgodnie z prawem muszą wydać co najmniej 5 proc. subwencji na Fundusz Ekspercki. To kwoty sięgające kilkuset tysięcy złotych na kadencję. To niewiele w porównaniu z sąsiadem. W ostatnich latach wzrasta za to jakość zaplecza eksperckiego rządu – Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich, Instytutu Zachodniego czy Instytutu Europy Środkowej. Stworzono też Polski Instytut Ekonomiczny. Pozostaje jednak pytanie, na ile nasi decydenci rzeczywiście korzystają z ich wsparcia. Rozmawiający z nami anonimowo ekspert, który pisze analizy dla kancelarii premiera, narzeka na brak informacji zwrotnej. – Nigdy nie ma pytań ani komentarzy, a gdy słyszę potem stanowisko rządu, to mam wrażenie, jakby nikt mnie tam nie czytał – przyznaje. Wnioskując po e-mailach ujawnionych ze skrzynki ministra Michała Dworczyka, Rządowe Centrum Analiz to po prostu ośrodek spinu władzy. Efekty sporów takich państw dosyć łatwo przewidzieć. I to niezależnie od tego, kto gdzie będzie rządził.