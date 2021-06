Jak mówi Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika „Nowa Technika Wojskowa”, w przypadku Polski osiągnięcie 2 proc. to po prostu za mało, biorąc pod uwagę, że jesteśmy państwem frontowym, do tego z ambitnymi planami zbrojeniowymi. Ekspert wskazuje, że chociaż nad Wisłą nigdy nie skąpiliśmy na wojsko, to wciąż jesteśmy dalecy od budowy silnej i nowoczesnej armii.