Ci, którzy chcą powiedzieć Fideszowi ostateczne „do widzenia”, przekonują, że co prawda w krótkiej perspektywie frakcja EPP w Parlamencie Europejskim osłabnie, ale długofalowo pozbycie się Orbána może przyczynić się do odnowy ugrupowania, które ta kwestia mocno dzieliła. A to narażało partię na straty wizerunkowe i ciosy ze strony ugrupowań, co pokazała kampania do PE w 2019 r. Praworządność stała się politycznym poletkiem uprawianym coraz intensywniej przez socjalistów. To oni rozpoczęli proces, który doprowadził w 2018 r. do uruchomienia przeciwko Węgrom art. 7 unijnego traktatu (wobec Polski tę procedurę wszczęła Komisja Europejska), a także forsowali rezolucje poświęcone sytuacji wewnętrznej w krajach członkowskich, w tym Bułgarii, której premier Bojko Borisow należy do EPP.