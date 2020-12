Przypomnijmy – dotychczas wiemy, jak będą wyglądały tegoroczna Wigilia i Święta Bożego Narodzenia. W imprezach i spotkaniach będzie obowiązywał limit osób. Będzie mogło w nich uczestniczyć 5 osób, ale do tego limitu nie wliczają się osoby organizujące imprezę lub spotkanie oraz osoby wspólnie z nią zamieszkujące lub gospodarujące.

W kościołach będą obowiązywały dotychczasowe limity – na każdego wiernego będzie musiało przypadać co najmniej 15 mkw, a osoby uczestniczące w mszy muszą zakrywać usta i nos. Przed wejściem do kościoła powinna być informacja o limicie osób.

W wigilię 2020 nie będą obowiązywać godziny dla seniorów.

Nowe obostrzenia na czas sylwestra

Nowe obostrzenia, które ma przedstawić dziś rząd będą obowiązywały od 27 grudnia. Jak informuje RMF FM mają one dotyczyć funkcjonowania hoteli i najprawdopodobniej stoków narciarskich. Wirtualna Polska donosi z kolei, że pod uwagę brany jest również scenariusz zakazu przemieszczania się w sylwestra.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski już przed dwoma dniami zapowiadał na konferencji prasowej: "Będę rekomendował tutaj (w kwestii nowych obostrzeń - przyp. RMF) zdecydowanie surowsze działanie - dlatego właśnie, żeby nas obronić przed trzecią falą pandemii".

Jak podkreślał: przede wszystkim trzeba "zdawać sobie sprawę z tego, że okres sylwestra, okres ferii to są kluczowe momenty, kluczowe chwile, które będą skutkowały ewentualną trzecią falą pandemii".

W podobnym tonie wypowiadał się Jarosław Gowin, który przyznał, że "rząd zastanawia się nad zakazaniem podróży służbowych, ale decyzja zostanie ogłoszona w czwartek". - Dziś przedwcześnie jest spekulować - powiedział w środę wicepremier. Zaznaczył, że podczas obrad rządowego zespołu kryzysowego "kluczowe decyzje były rekomendowane premierowi".

O nowe obostrzenia był również pytany doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. Po pierwsze chcemy uniknąć tłoku na stokach i tłoku w miejscowościach, które są uważane za miejsce wypoczynku zimowego. Chodzi nam o to, żeby to było zdecydowanie miejsce wypoczynku zimowego, a nie miejsce powodujące wzrost zakażeń i zgonów w konsekwencji, nie mają to być miejsca pogrzebowe" - powiedział Horban.

Określił jako zgrozę pomysły, że "jedziemy służbowo do hotelu i udajemy, że narty są przyklejone do nas zupełnie przypadkiem, a w barze siedzimy, bo się chłodzimy". "Więc tutaj będą zwrócone uwagi ludziom, że jednak może tego nie róbmy" - powiedział Horban.

Podkreślił, że nie jest w rządzie i nie mówił o ewentualnych przyszłych decyzjach. "Gdyby to tak było, że zalecam, to jest oczywiste, uniknięcie tego typu sytuacji, tzn. bardzo dokładna kontrola, bardzo duży apel, aby jednak tego nie robić. Bardzo proszę doczekajmy wszyscy szczęśliwie do Świąt Wielkiej Nocy, jeżeli będzie już szczepionka, jeżeli zaszczepimy ludzi, którzy są w potencjalnym niebezpieczeństwie utraty zdrowia i życia, to wtedy jedźmy spokojnie i cieszmy się życiem, wiosna będzie nasza, ale zima będzie zimą koronawirusa" - powiedział Horban.