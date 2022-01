Rozliczenie zobowiązania wobec faktora z należnością od dłużnika następuje z chwilą otrzymania od faktora informacji o spłacie wierzytelności przez dłużnika. Jeżeli dłużnik nie spłaca należności, to powraca ona do faktoranta. Oznacza to, że jest on zobligowany zwrócić otrzymaną od faktora kwotę. W przypadku gdy do dnia bilansowego jednostka nie otrzyma informacji od faktora o spłacie należności, wówczas kwotę należności widniejących jako saldo Wn na koncie „Rozrachunki z odbiorcami” powinna wykazać w aktywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości jako należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w pozycji: