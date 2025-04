Do 20 maja 2025 r. przedsiębiorcy rozliczający się według skali, PIT liniowym czy ryczałtem ewidencjonowanym muszą dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za poprzedni rok kalendarzowy. Na jakich dokumentach sporządzić rozliczenie? Do kiedy wpłacić niedopłatę składki? Co z nadwyżką rocznej składki?