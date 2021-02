Od 1 lipca 2019 roku kolejne grupy zatrudnionych dołączały do PPK. Obligatoryjny termin przystąpienia mają już za sobą małe i średnie firmy, mikroprzedsiębiorcy dopiero dołączą.

To ogromna grupa, ok. 790 tys. najmniejszych firm. Warto przy tym pamiętać, że za mikroprzedsiębiorcę dla celów ustawy o PPK uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK upływa dla nich 23 kwietnia 2021 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK - 10 maja 2021 r.

19 lutego Senat zgodził się na przedłużenie o rok terminu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w małych firmach, zatrudniających do 20 osób, podejmując uchwałę o przekazaniu do dalszych prac w Sejmie przygotowany przez izbę wyższą parlamentu projekt ustawy zmieniający m.in. przepisy ustawy o PPK. Senatorowie proponują, aby te podmioty mogły zawrzeć umowę o zarządzanie PPK ostatecznie do 31 grudnia 2021 r. Natomiast umowę o prowadzenie PPK – 10 stycznia 2022 r.

Jaka będzie decyzja ostateczna – dowiemy się wkrótce.

Niezależnie od obligatoryjnej daty wdrożenia PPK przez mikroprzedsiębiorców, warto pamiętać, że proces wdrażania i obsługi trwa nieustannie w MSP.

W marcu z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorcach, zapraszamy na 4-odcinkowy webinar pt. PPK bez tajemnic. Jak wdrożyć i obsługiwać pracownicze plany kapitałowe w mikro, małych i średnich firmach.

A w nim porady ekspertów, którzy opowiedzą o najważniejszych zasadach wdrożenia i prowadzenia PPK w mikroprzedsiębiorstwach oraz MSP, podpowiedzą na co zwracać uwagę przy obsłudze programu, jak pomóc działom kadrowym przez stosowanie aplikacji do wdrożenia i obsługi PPK.

Dzięki udziałowi w cyklu webinarów dowiesz się:

Jakie zadania spoczywają na pracodawcy i działach kadrowo-płacowych

Na jakie koszty po stronie pracodawcy warto zwrócić uwagę

Jakie są zasady włączania do PPK nowych pracowników

Jak przygotować harmonogram wdrożenia dla działu kadrowo-płacowego

Jak przygotować harmonogram obsługi

Jak wybrać dobry system do obsługi PPK

Jakie są obowiązki informacyjne pracodawcy

Jak wybrać instytucję finansową do obsługi PPK

W kolejnych odcinkach cyklu zaprosimy do obejrzenia webinarów z udziałem ekspertek z firmy Comarch: Magdaleny Pacan, projektantki oprogramowania w COMARCH SA i Urszuli Kozłowskiej, ekspertki ds. kadr i płac systemu Comarch ERP Optima.

I - 15 marca 2021

PPK w małej i średniej firmie. Przygotowanie i wdrożenie

Mikroprzedsiębiorca czyli kto? Jak ustalić zatrudnienie dla celów PPK

MSP w PPK

Przygotowanie do wdrożenia, czyli o czym trzeba pamiętać

Z jakimi ewentualnymi kosztami musi liczyć się pracodawca?

Przygotowanie systemu kadrowo – płacowego do obliczania oraz do przesyłania kwot do instytucji finansowej

Jak wybrać dobry system kadrowo-płacowy? Czym się kierować

Jakie są obowiązki informacyjne pracodawcy

II - 16 marca 2021

Wybór instytucji finansowej

Jaka jest rola instytucji finansowych w PPK

Kto wybiera instytucje finansową

Czym się kierować przy wyborze instytucji finansowej

Umowa o zarządzanie

Umowa o prowadzenie

Czy instytucję finansową można zmieniać

Jak wybrać aplikację, która pomoże w obsłudze PPK w relacji pracodawca-instytucja finansowa

III - 17 marca 2021

Obsługa pracowniczych planów kapitałowych

Cykliczna powtarzalność czynności związanych z prowadzeniem PPK

Harmonogram to podstawa

Aktualizacja list

Comiesięczne naliczanie wpłat

Korekty

Raporty składkowe dla instytucji finansowej

Obowiązek informacyjny

Rozporządzanie środkami: wpłaty, wpłaty obniżone, wypłaty przed osiągnięciem wieku emerytalnego, wypłata transferowa

Wykorzystanie aplikacji do obsługi PPK

IV - 18 marca 2021

Najczęściej zadawane pytania o wdrożenie i obsługę PPK w MSP

Podczas ostatniego odcinka, nasi eksperci odpowiedzą na pytania, które najczęściej zadają pracodawcy na temat obsługi PPK i wykorzystania do tego celu odpowiednich systemów ERP.

Zapisz się.