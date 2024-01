Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony" jest Agnieszka Machnowska, psycholożka, główna koordynatorka platformy 116sos.pl.

Czym jest platforma 116sos.pl?

116sos.pl to jest takie miejsce, w którym można otrzymać pomoc, kiedy doświadcza się różnych trudności życiowych, które możemy takim ogólnym hasłom nazwać kryzysem psychicznym. Kiedy ma się takie poczucie, że jest się samemu. Utknęło się w punkcie, z którego trudno dalej ruszyć do przodu i kiedy potrzebuje się wsparcia drugiego człowieka. W tej platformie otrzymuje się wsparcie specjalistyczne. Kiedy potrzebuje się wsparcia drugiego człowieka po to, aby omówić dany temat po to, aby móc wyregulować swój własny sen emocjonalny po to, aby poszukać rozwiązań, które mają służyć temu, aby było łatwiej nam znieść te życiowe trudności. Jest takim miejscem, w którym pomoc można otrzymać za pomocą różnych kanałów. Po pierwsze można skorzystać z tradycyjnej rozmowy poprzez telefon 116123. Przy telefonie przez całą dobę czuwają specjaliści, którzy są gotowi, aby taką rozmowę przeprowadzić, którzy odbierają telefon wtedy, kiedy mogą go odebrać, czyli kończąc jedną rozmowę, zaczynają kolejną. Można również otrzymać pomoc poprzez kanał czatu, czyli porozmawiać w czasie rzeczywistym, pisząc. No i ostatnia forma najbardziej zbliżona do tradycyjnej wiadomości mailowej, to jest formularz, poprzez który można zostawić wiadomość i po jakimś czasie na tę wiadomość odpowie któryś z naszych konsultantów lub konsultantek – mówi Agnieszka Machnowska.

Kiedy można powiedzieć, że mamy chwilowy spadek komfortu, a kiedy to jest rzeczywiście kryzys?

Każdy z nas przeżywa różnego rodzaju trudności w życiu, z różnymi rzeczami się w życiu zmagamy, ale czasami przychodzą takie, nazwałabym to policzki od rzeczywistości. Każdy z nas może dostać policzek, który wymierza nam życie, które w jakimś sensie powala nas na łopatki i z którego trudno nam się -podnieść. To jest taki moment, w którym doświadczamy dużego bólu, psychicznego cierpienia. To jest moment, w którym doświadczamy bardzo intensywnej złości, lęku, strachu. W którym może pojawić się jakiś obezwładniający nas smutek, poczucie przytłoczenia wewnętrznego, czasami rozpacz, czasami poczucie winy. To są sytuacje, które są rodzajem zderzenia z rzeczywistością. Najczęściej wiążące się z poczuciem straty. W życiu doświadczamy różnego rodzaju strat. To może być śmierć bliskiej osoby. To może być sytuacja związana z rozstaniem z bliską, ważną osobą, z rozwodem. To może być wiadomość na temat tego, że jesteśmy terminalnie chorzy i że wchodzimy wprawdzie w proces leczenia, ale są marne szanse na to, aby wyzdrowieć. To może być związane ze stratą pracy. Sytuacja związana z poczuciem, że ogólnie nie radzimy sobie w życiu, na przykład różne sytuacje intensywnych konfliktów w relacjach z bliskimi osobami. Tego rodzaju trudności każdy z nas może na jakimś etapie życia doświadczyć. Oczywiście mamy bardzo różne sposoby, różnimy się indywidualnie tym, jak radzimy sobie z takimi kryzysami psychicznymi. Każdy z nas ma inną odporność psychiczną. Jedni są bardziej odporni, inni mniej odporni na takie ciosy od życia. Jeśli przychodzi do nas takie poczucie, że nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić i faktycznie w naszym życiu brakuje osób, z którymi możemy dane tematy omówić, którzy mogą nam udzielić wskazówek, którzy mogą z nami wspólnie szukać rozwiązań tej trudnej sytuacji to niewątpliwie platform. 116sos.pl jest po to, aby pomagać – dodaje Machnowska.