Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony” jest Anna Mochnaczewska, psycholożka, psychoterapeutka, autorka książki Nawyki zamiast cudów.

Natręctwa są wtedy, gdy czujemy przymus, że musimy coś robić. Nawyki społecznie mogą nam się negatywnie kojarzyć z dyscypliną, z powtarzalnością pewną taką bardziej intencjonalną, a nie przymusową. Przez to, że mogą mieć tę negatywną konotację, w książce chciałabym to trochę odczarować – mówi Anna Mochnaczewska.

W pierwszej kolejności musimy zdać sobie z tego sprawę, że w ogóle mamy różnego rodzaju nawyki. Nawet jeżeli myślimy o tym, że jesteśmy trochę nierozgarnięci i żyjemy w chaosie, to nadal w tym chaosie pewne nawyki są. One mogą być nie pomocne, żeby jakoś ten chaos garnąć. To jest pierwszy etap, żeby zdać sobie sprawę z tego, że każdy z nas jakieś nawyki posiada, chociażby nabyte z naszych wczesnych etapów życia. Kolejne etapy nie są proste. Są zależne od tego, na ile czujemy, że faktycznie chcemy coś zmienić w naszym życiu – dodaje Mochnaczewska.