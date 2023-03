Sytuacja w Syrii jest o wiele bardziej skomplikowana i o wiele trudniejsza, ze względu na to, że trwa tam cały czas konflikt i ze względu również na trwający cały czas kryzys humanitarny, ale tak pomoc tam również dociera. Przede wszystkim działają tam organizacje lokalne z którymi my również współpracujemy na miejscu. Potrzeby w Syrii są ogromne. Skala oczywiście jest porównywalna w Turcji i w Syrii, bo to trzęsienie ziemi dotknęło zarówno osoby mieszkające tu i tu. Ze względu na ten konflikt oraz kryzys humanitarny, który trwa już w Syrii, te potrzeby w Syrii są ogromne - mówi Natalia Makulska.

Tak naprawdę mówimy tutaj o dostępie do absolutnie podstawowych artykułów, czyli środków higienicznych, do żywności, do pieluszek dla dzieci, artykułów menstruacyjnych dla kobiet, do ciepłych ubrań, polarów, bluz, ciepłych butów. W takiej średnio falowej perspektywie czy dłuższej perspektywie możemy mówić o potrzebach związanych z dbaniem o zdrowie psychiczne - dodaje Makulska.

Reklama

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty “DGPtalk Z Pierwszej strony” znajdziecie także w serwisach: Spotify, Apple Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!