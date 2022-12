Empiriusz – wirtualne laboratorium chemiczne

– Warto wspomnieć, że część doświadczeń, czy część pracy dydaktycznej nauczyciela, która klasycznie odbywa się przy użyciu namacalnych przedmiotów, odczynników, tutaj mówimy o chemii, próbówek, czy naczyń, może również odbywać się w wirtualnej rzeczywistości. Bardzo często mamy do czynienia w szkołach z sytuacją, gdzie pracownie chemiczne mają już swoje lata (a jeżeli nawet dysponują wszelkimi odczynnikami, potrzebnymi przedmiotami, to bardzo często nie są w stanie zapewnić odpowiedniej wentylacji) i skutkuje to tym, że bardzo często młodzi ludzie zamiast doświadczać chemii na lekcjach, w szkole oglądają filmy na video labo na youtube-ie, czy po prostu czytają, słuchają na temat doświadczeń – mówi Piotr Jasion.

– Wyszliśmy z takiego założenia, że skoro wirtualna rzeczywistość bardzo mocno pojawia się w biznesie, przemyśle, technologii, lada chwila albo już pomału wchodzi do szkół, postanowiliśmy wykorzystać te dwa obszary, połączyć je i zaproponować szkołom wirtualne laboratorium chemiczne – dodaje Piotr Jasion.

Piotr Jasion – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, VULCAN sp. z o.o.