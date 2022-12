Czym jest bojkot?

– W naukach społecznych przez pojęcie bojkotu rozumie się zerwanie wszelkich stosunków, rozumie się to także jako formę walki politycznej, gospodarczej, czy towarzyskiej z jakąś jednostką lub organizacją na znak protestu przeciwko działaniom tej jednostki lub organizacji. Sama etymologia pojęcia bojkot pochodzi od nazwiska znienawidzonego kapitana Boycotta, angielskiego kapitana zarządcę dóbr irlandzkich. Kiedy pracujący na jego rzecz ludzie odmówili posłuszeństwa i wykonywania obowiązku pracy i nie chcieli utrzymywać z nim żadnych stosunków. Działo się to pod koniec XIX wieku i nazwisko Boycotta dało podstawę do ukucia tego pojęcia – mówi Małgorzata Molęda-Zdziech.

Reklama

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Małgorzata Molęda-Zdziech – prof. SGH, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, socjolożka i politolożka, autorka licznych publikacji dotyczących lobbingu na forum narodowym i w Unii Europejskiej oraz mediów i ich wpływu na życie publiczne