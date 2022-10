Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz 2022

To już siódma edycja tego opiniotwórczego w środowisku projektowym wydarzenia, w którym wezmą udział: projektanci, artyści, pedagodzy oraz studenci. Na Biennale zostaną zaprezentowane projekty oraz instalacje, które wykraczają poza tradycyjne postrzeganie i prezentowanie architektury, traktując wieloznaczność tematu jako okazję do działań z pogranicza architektury i sztuki, a także jako możliwość wielopłaszczyznowego doświadczania przestrzeni, ścierających się idei i poglądów w odniesieniu do haseł towarzyszących tej edycji biennale: design, art, function, knowledge, technology.

Reklama

Biennale otwarte na nowe środowiska

– Wystarczy już dyskutować we własnym gronie, trzeba dyskusję przenieść na forum zewnętrzne, tym bardziej, że cały świat projektowy, gdzieś tam obok nas funkcjonuje. Życie projektowe w dziedzinie architektury wnętrz toczy się nieustannie, toczy się na forach internetowych, Instagramie, mediach społecznościowych. Jest cała masa influencerów, różnych trendsetterów, gdzieś te mody funkcjonują. Jest moda na design, design jest wszechobecny. Szkoda gdybyśmy my, swojego zdania o tym designie, gdzieś głośno nie wypowiadali. Dlatego też postanowiliśmy z tym wszystkim wyjść na zewnątrz, tym bardziej, że nasze spojrzenie jest często, co nieco szersze niż to, z którym mamy na co dzień do czynienia – mówi Marek Błażucki.

Marek Błażucki – Dziekan Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.