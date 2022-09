Jak wyglądają obozy dla uchodźców?

– W Polsce nie zdajemy sobie sprawy, jak wyglądają obozy dla uchodźców ponieważ u nas takich obozów nie ma. Nawet kiedy mieliśmy bardzo duży napływ uchodźców, to nie było konieczności zbudowania takich struktur. Zapewnialiśmy wsparcie w inny sposób np. przygotowaliśmy istniejące już budynki do tego żeby były miejscami noclegowymi. Natomiast obozy dla uchodźców, to nie jest absolutnie nic nowego i wymyślnego w ostatnim czasie. Mamy z nimi do czynienia w bardzo rozmaitych miejscach na świecie. Istnieją obozy, które będą obchodzić niedługo 25, 30-te urodziny – mówi Dorota Zadroga.

– Te, które odwiedziliśmy w irackim Kurdystanie, to są obozy, z którymi współpracujemy od 2018 roku. Tam mieszkają osoby, które uciekły przed wojną w Syrii, uciekły przed państwem islamskim, które odbyły nieraz dłuższą podróż. To nie jest tak, że uciekając z domu wiedziały, że skierują swoje kroki do obozu dla uchodźców – dodaje Zadroga.

Dorota Zadroga – Polska Misja Medyczna