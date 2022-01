Reklama

Według danych za III kwartał 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w tzw. wydziale frankowym, toczy się ponad 30 tysięcy spraw, dotyczących kredytów frankowych, z których tylko pięć dotyczy pozwów banków wobec klientów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – poinformował PAP Sąd.

Czy sytuacja Frankowiczów w Polsce zmieniła się w ostatnich latach? W jaki sposób tzw. kredyty frankowe trafiły do Polski? Dlaczego powstał film dokumentalny "Przekręt Na Fanka"?

Gościem Szymona Glonka (Infor.pl) w najnowszym odcinku podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony" jest Katarzyna Urbańska, reżyserka filmu "Przekręt Na Franka". Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

Dlaczego powstał film dokumentalny "Przekręt Na Fanka"?

Społeczność "Życie bez kredytu" poprosiła Zofię Karaszewską i mnie o próbę podjęcia tematu tzw. kredytów frankowych w filmie dokumentalnym. Celem była próba wytłumaczenia tego problemu.

Jeśli chodzi o realizację, zaczęłyśmy tworzyć ten film w połowie 2021 roku. Jednak same przygotowania trwały znacznie dłużej, bo od końca 2020 roku. Wtedy odbyły się pierwsze rozmowy o filmie, który premierę miał w grudniu 2021 – wyjaśnia Katarzyna Urbańska.

Czy sytuacja Frankowiczów w Polsce zmieniła się w ostatnich latach?

Tak, sytuacja Frankowiczów zmieniła się, ponieważ coraz więcej osób, mając już większą wiedzę, odważnie decyduje się pójść do sądu i walczyć o swoje prawa.

Ale, co ciekawe, sytuacja prawna Frankowiczów była dokładanie taka sama, jak jest dzisiaj, już piętnaście lat temu. Przepisy i prawo nie zmieniły się w tym zakresie.

To Frankowicze zauważyli możliwości, które postanowili teraz wykorzystać. To możliwości, które mieli już wcześniej, jednak nie posiadali ich świadomości – podkreśla Urbańska.

W jaki sposób tzw. kredyty frankowe trafiły do Polski?

To jest bardzo dobre pytanie i kwestia, która według mnie dostatecznie w Polsce nie wybrzmiała. Tak naprawdę, tzw. kredyty frankowe – kredyty denominowane, indeksowane do waluty obcej, to nie jest wymysł polskiego rynku.

Jest to produkt, który w latach 80., znany był na rynku australijskim i stamtąd "przypłynął" do Europy. W Australii bardzo szybko okazało się jednak, że ten produkt jest nieuczciwy i nielegalny. Stało się to za sprawą afery Westpack letters.

W związku z tym, produkt został bardzo szybko usunięty z rynku, a bank poniósł gigantyczne konsekwencje. Zresztą do dziś mierzy się on z konsekwencjami wizerunkowymi tej afery – opowiada Katarzyna Urbańska.

Katarzyna Urbańska – reżyserka i producentka, prowadząca program "Okiem byłej frankowiczki" w serwisie YouTube.